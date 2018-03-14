ضبط عاطلين حاولا تهريب أقراص مخدرة لمسجونين بسجنى قوات الأمن والخانكة

ضبط عاطلين حاولا تهريب أقراص مخدرة لمسجونين بسجنى قوات الأمن والخانكةالأربعاء، 14 مارس 2018 01:41 م
اللواء ايهاب خيرت مدير أمن القليوبية
القليوبية نيفين طه
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ضبطت الأجهزة الأمنية بالقليوبية عاطلين بحوزتهما كمية من المواد والأقراص المخدرة، حاولا تهريبها لمسجونين بسجنى قوات الأمن والخانكة، تم التحفظ على المتهمين والمضبوطات وتولت النيابة التحقيق.
البداية كانت أثناء فحص الرائد محى أبو زيد رئيس مباحث سجن قوات الأمن ، المترددين على زيارة المسجونين بالسجن المركزى بمعسكر الخانكة، تمكن من ضبط المدعو احمد. م 47 سنة، عاطل مقيم شبرا الخيمة وبحوزته ( 70 ) قرص من عقار البركينول المخدر بقصد إدخالها للسجين سامح. ت، المحبوس على ذمة القضية رقم 1139 لسنة 2018م جنايات قسم أول شبرا الخيمة " مخدرات ".
وفى الخانكة أثناء قيام مأمور وضباط مركز الخانكه بتفتيش أشخاص ومتعلقات الزائرين القادمين لزيارة ذويهم المودعين بالسجن تم ضبط كل من بركات. ا 23سنن عاطل، وبحوزته قطعه من الحشيش المخدر و 280 قرص مخدر وهاتف محمول ومبلغ مالى قدره 65 جنيها، وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد توصيلها للسجين محمد. ص، المودع بسجن المركز على ذمة القضيه رقم 3340 جنايات مركز الخانكه لسنة 2017م " قتل " تحقيق مبدأ حبسه 11/3/2017م، تحرر عن ذلك المحضر رقم 4874 جنح مركز الخانكه لسنة 2018م، وتولت النيابة التحقيق.
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