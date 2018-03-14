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الأربعاء، 14 مارس 2018 04:52 م
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ضبط عاطلين بحوزتهما 1000 متر كابلات كهربائية بالمنيا

الأربعاء، 14 مارس 2018 03:52 م
ضبط عاطلين بحوزتهما 1000 متر كابلات كهربائية بالمنيا كابلات كهرباء - أرشيفية





المنيا - حسن عبد الغفار
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تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة المنيا، من ضبط عاطلين وبحوزتهما كمية من الكابلات الكهربائية المسروقة.
 
وكان مدير أمن المنيا اللواء ممدوح عبد المُنصف، تلقى إخطارًا من مأمور قسم شرطة المنيا الجديدة، يفيد بضبط كلًا من، "أحمد. ف. ش" 34 سنه عاطل، و "محمد. ع. أ"، 20 سنه عاطل، وبحوزتهما 1000 متر من الكابلات الكهربائية، وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم، وبمواجهة المُتهمين، أقرا بإرتكابهما للواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لتُباشر التحقيقات .
 

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