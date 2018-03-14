ضبط عاطلين بحوزتهما 1000 متر كابلات كهربائية بالمنيا

كابلات كهرباء - أرشيفية
المنيا - حسن عبد الغفار
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تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة المنيا، من ضبط عاطلين وبحوزتهما كمية من الكابلات الكهربائية المسروقة.
وكان مدير أمن المنيا اللواء ممدوح عبد المُنصف، تلقى إخطارًا من مأمور قسم شرطة المنيا الجديدة، يفيد بضبط كلًا من، "أحمد. ف. ش" 34 سنه عاطل، و "محمد. ع. أ"، 20 سنه عاطل، وبحوزتهما 1000 متر من الكابلات الكهربائية، وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم، وبمواجهة المُتهمين، أقرا بإرتكابهما للواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لتُباشر التحقيقات .
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