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الأربعاء، 14 مارس 2018 03:24 م
خالد صلاح
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ضبط شخص بحوزته عملات مصرية ودولارات مقلدة و18 قطعة معدنية بالفيوم

الأربعاء، 14 مارس 2018 02:16 م
ضبط شخص بحوزته عملات مصرية ودولارات مقلدة و18 قطعة معدنية بالفيوم تزوير عملات -ارشيفية





الفيوم - رباب الجالي
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تمكنت الخدمة الأمنية، بنقطة التفتيش الأمنية بكوم أوشيم، بطريق القاهرة/الفيوم الصحراوي، بمركز طامية، من ضبط  مواطن خلال قيادته سيارة بدون ترخيص، بحوزته 10200 جنيه مصري، و200 دولار أمريكي، مقلدة و18 قطعة معدنية عليها نقش فرعوني.
 
تلقى اللواء خالد شلبي، مدير أمن الفيوم، إخطارا من مأمور مركز شرطة طامية، بضبط الخدمة الأمنية بنقطة تفتيش كوم أوشيم الأمنية، بطريق القاهرة/ الفيوم الصحراوي، سيارة رقم 4682 ر و ط "بدون ترخيص"، قيادة "معوض.ج.م" (46 سنة-حاصل على دبلوم صنايع)، ومقيم بالسويس، بحوزته 10200 جنيه مصري ، و200 دولار أمريكي، عملات ورقية مقلدة، وفقا للبيان، و18 قطعة معدنية دائرية صغيرة الحجم عليها نقش فرعوني.
 
وبالكشف عن السيارة، تبين أنها ملك "محمود.م"، المقيم بالجناين بالسويس، (صديق المتهم)، وغير مبلغ بسرقتها، وأنه بمواجهة المتهم أقر بارتكابه الواقعة، وإحراز المبالغ المالية المقلدة بقصد ترويجها والقطع المعدنية بقصد بيعها لراغبي الشراء من السائحين الأجانب.
 
حرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق، وكلفت إدارة البحث الجنائي بإجراء التحريات بشأن الواقعة، لبيان ملابساتها وظروفها.

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