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الأربعاء، 14 مارس 2018 02:08 م
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ضبط شخص بحوزته عملات أجنبية مختلفة بقصد الاتجار بمحطة مترو العتبة

الأربعاء، 14 مارس 2018 01:02 م
ضبط شخص بحوزته عملات أجنبية مختلفة بقصد الاتجار بمحطة مترو العتبة تجارة العملة-أرشيفية





كتب ــ محمود عبد الراضى
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تمكنت مباحث قسم شرطة رابع مترو الأنفاق من ضبط شخص لاتجاره غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى، أثناء تواجده بمحطة العتبة لمترو الأنفاق.

وعثر بحوزة المتهم على "390 دولارا، 2000 ريال سعودى، 36500 جنيه مصرى"، واعترف بنشاطه غير المشروع فى مجال الاتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى، وأن المبالغ المالية المضبوطة بحوزته من متحصلات نشاطه .

ومن ناحية أخرى، تلقت شرطة البريد بلاغاً من موظفين ببريد شرق القاهرة، بأنهما أثناء تواجدهما بمقر عملهما حضرت إليهما سيدة وطلبت منهما الحصول على شهادة لصالح أحد الأشخاص (متهم فى قضية مبانى) تُفيد أن الخطاب المسجل الوارد من الحى والخاص بإعلان الأخير بمخالفة المبانى تم إعادته للحى مرة أخرى لعدم الاستدلال عليه، وذلك على خلاف الحقيقة، حيث تم تسليم الخطاب لشقيق المتهم، وعرضت عليهما مبلغ 15 ألف جنيه، نظير ذلك حيث قاما بمجاراتها واتفقا على تحديد موعد آخر لاستلام المبلغ .

وعقب تقنين الإجراءات تمكنت مباحث إدارة شرطة البريد من ضبط المتهمة حال قيامها بتسليم مبلغ الرشوة للموظفين، وبمواجهة المتهمة اعترفت بارتكابها الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة على حدة، والعرض على النيابة المختصة التى باشرت التحقيق.


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