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ضبط سلع غذائية منتهية الصلاحية فى حملة تموينية بالغربية

الأربعاء، 14 مارس 2018 12:47 م
ضبط سلع غذائية منتهية الصلاحية فى حملة تموينية بالغربية حمله تموينية - صورة أرشيفية





الغربية – عادل ضرة
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شنت إدارة مباحث التموين بمديرية أمن الغربية، حملة تموينية مكبرة بمدن ومراكز المحافظة لضبط السلع الغذائية منتهية الصلاحية والغير صالحه للاستهلاك الآدمى، ومكافحة جرائم الغش التجارى، أسفرت عن ضبط 20 طن أرز شعير بقصد حجبه وبيعه بأزيد من سعره و4800 عبوة بسكويت أطفال منتهية الصلاحية.

 

تلقى اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية، اخطارا من العقيد محمد عتمان مدير إدارة مباحث التموين بضبط "حربى إ أ ال" تاجر لقيامه بتجميع كميات من أرز الشعير بقصد حجبه عن التداول لرفع أسعاره، وقيامه بتجميع تلك الكميات بمخزن ملحق لمنزله وبالتفتيش فى حضور "احمد ح إ أ ال" 19سنة "ابن المذكور" تم ضبط 20 طن أرز شعير وحرر المحضر رقم 17791 جنح  مركز المحلة.

 

وتم ضبط  "حافظ ع ال ب ال" صاحب مخبز بلدى ومديره المسئول عنه "إسماعيل ع ال ب ال" 52 سنة لقيامه بالتلاعب فى كميات الدقيق المنصرفه للمخبز وقيامه بالاستيلاء على 57 جوال دقيق وزن الجوال 50 كجم فى المحضر رقم 32 أحوال الإداره.

 

كما تم ضبط "محسن ك ش" صاحب مصنع بسكويت ومديره المسئول عنه "صلاح إ م ح" 40 سنة وبحوزته 4800 عبوة بسكويت أغذية أطفال غير صالحه للاستهلاك فى المحضر رقم 5206 جنح مركز بسيون.

 

وتم ضبط "أحمد م ن" صاحب سوبر ماركت ومديره المسئول عنه "عبدالرحمن إ ال ع ال ص" 37 سنة وبحوزته 981 عبوة أغذية ومنظفات منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستخدام فى المحضر رقم 447 جنح أ د ط قسم ثان طنطا.

 

كما تم ضبط "ابراهيم ع ال م ع" 64 سنة صاحب محل للكيماويات والأسمده وبحوزته 349 قرصا وعبوة مبيدات زراعية غير مسجلة بوزارة الزراعة  فى المحضر رقم 5123 جنح مركز بسيون. وتم ضبط "تامر م ال ر" 39سنة صاحب محل بقاله بقريه نمره البصل مركز المحلة وبحوزته 50 عبوة كانز ومشروبات غازية منتهية الصلاحية فى المحضر 17193 جنح مركز المحلة، تم التحفظ على المضبوطات وتولت النيابة التحقيق.


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