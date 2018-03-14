ضبط راكب خليجى بالمطار حاول تهريب ثعالب محنطة بحقائبه

تمكنت سلطات الحجر البيطرى بمطار القاهرة الدولى، اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور صفوت مبارك مدير عام الحجر، من إحباط تهريب ثعالب محنطة بحوزة راكب خليجى، وتم مصادرة المضبوطات وتحرير محضر للراكب.

وأفادت مصادر بالمطار، انه أثناء إنهاء إجراءات سفر ركاب رحلة مصر للطيران المتجهة إلى إحدى دول الخليج، اشتبه فى راكب وبتفتيش حقائبه عثر علي ثعالب محنطة محظور اصطحابها، وتم إخطار الحجر البيطرى بالمطار، وتم مصادرة المشمول بمعرفة الدكتورة أمال فهمي وكيل إدارة الحجر البيطري.