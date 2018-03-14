video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الأربعاء، 14 مارس 2018 02:23 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

ضبط راكب خليجى بالمطار حاول تهريب ثعالب محنطة بحقائبه

الأربعاء، 14 مارس 2018 01:01 م
ضبط راكب خليجى بالمطار حاول تهريب ثعالب محنطة بحقائبه مطار القاهرة





كتبت رحاب نبيل
إضافة تعليق

تمكنت سلطات الحجر البيطرى بمطار القاهرة الدولى، اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور صفوت مبارك مدير عام الحجر، من إحباط تهريب ثعالب محنطة بحوزة راكب خليجى، وتم مصادرة المضبوطات وتحرير محضر للراكب.
 
وأفادت مصادر بالمطار، انه أثناء إنهاء إجراءات سفر ركاب رحلة مصر للطيران المتجهة إلى إحدى دول الخليج، اشتبه فى راكب وبتفتيش حقائبه عثر علي ثعالب محنطة محظور اصطحابها، وتم إخطار الحجر البيطرى بالمطار، وتم مصادرة المشمول بمعرفة الدكتورة أمال فهمي وكيل إدارة الحجر البيطري.
 
 
 
 
 
 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

أبو الغيط يغادر القاهرة متوجها لروما للمشاركة فى مؤتمرين دوليين

شيخ الازهر يغادر القاهرة فى جولة خارجية تشمل البرتغال وموريتانيا

مطار القاهرة

الحجر البيطري

تهريب




لا تفوتك
وزير التموين لـ"اليوم السابع": توفير الاعتمادات المالية لسلع ومنتجات رمضان

وزير التموين لـ"اليوم السابع": توفير الاعتمادات المالية لسلع ومنتجات رمضان

التعليم: تجهيز 29 مدرسة يابانية.. و40 منشأة تدخل الخدمة سبتمبر المقبل

التعليم: تجهيز 29 مدرسة يابانية.. و40 منشأة تدخل الخدمة سبتمبر المقبل

هل يصبح "التعذيب" عائقا أمام قيادة أول امرأة فى تاريخ أمريكا لـ"CIA"؟.. "جينا هاسبل" ارتبط اسمها بالسجون السرية لبلادها بالعالم.. وصفت بـ"الجاسوسة".. وعزلت من "الخدمة الوطنية" بسبب الترحيل والاحتجاز والاستجواب

هل يصبح "التعذيب" عائقا أمام قيادة أول امرأة فى تاريخ أمريكا لـ"CIA"؟.. "جينا هاسبل" ارتبط اسمها بالسجون السرية لبلادها بالعالم.. وصفت بـ"الجاسوسة".. وعزلت من "الخدمة الوطنية" بسبب الترحيل والاحتجاز والاستجواب

صور.. المحافظات ترفع حالة الطوارئ استعدادا للانتخابات الرئاسية.. الفيوم تجهز 304 لجان و222 أخرى بالإسماعيلية.. الأقصر ترفع كفاءة 195 لجنة داخل 170 مقرا انتخابيا.. ومولد كهرباء إضافى بمقار الاقتراع فى الغربية

صور.. المحافظات ترفع حالة الطوارئ استعدادا للانتخابات الرئاسية.. الفيوم تجهز 304 لجان و222 أخرى بالإسماعيلية.. الأقصر ترفع كفاءة 195 لجنة داخل 170 مقرا انتخابيا.. ومولد كهرباء إضافى بمقار الاقتراع فى الغربية

اتعلموها بقى.. 4 أخطاء شائعة فى التجميل أبرزها طريقة وضع الكونسلير

اتعلموها بقى.. 4 أخطاء شائعة فى التجميل أبرزها طريقة وضع الكونسلير

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة