ضبط راكب بالمطار حاول تهريب 396 ألف جنيه و25 ألف ريال سعودى إلى دبى

ضبط راكب بالمطار حاول تهريب 396 ألف جنيه و25 ألف ريال سعودى إلى دبىالأربعاء، 14 مارس 2018 03:17 م
نقود مهربة
كتبت رحاب نبيل
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تمكنت إدارة التأمين بمطار القاهرة الدولى اليوم الأربعاء من ضبط راكب حاول تهريب 396 ألف جنيه و25 ألف ريال سعودي، إلى دبى مخالفا قوانين انتقال النقد بصحبة الراكب.
البداية أثناء إنهاء الإجراءات التأمينية المتبعة علي ركاب رحلة مصر للطيران المتجهة إلى دبى، اشتبهت الخدمة المعنية على جهاز كشف الحقائب فى وجود أجسام معتمة داخل حقائب الراكب، وبفتح الحقائب بمعرفة الراكب وتفتيشها عثر على مبلغ 396 ألف جنيه و25 ألف ريال سعودى، مخبأة داخل المواسير الحديدية الداعمة لجوانب وأرضية الحقائب.
وقد أمر اللواء طه بيومى مساعد وزير الداخلية لأمن مطار القاهرة الدولى باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
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