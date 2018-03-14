video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الأربعاء، 14 مارس 2018 03:51 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

ضبط راكب بالمطار حاول تهريب 396 ألف جنيه و25 ألف ريال سعودى إلى دبى

الأربعاء، 14 مارس 2018 03:17 م
ضبط راكب بالمطار حاول تهريب 396 ألف جنيه و25 ألف ريال سعودى إلى دبى نقود مهربة





كتبت رحاب نبيل
إضافة تعليق

تمكنت إدارة التأمين بمطار القاهرة الدولى اليوم الأربعاء من ضبط راكب حاول تهريب 396 ألف جنيه و25 ألف ريال سعودي، إلى دبى مخالفا قوانين انتقال النقد بصحبة الراكب.


البداية أثناء إنهاء الإجراءات التأمينية المتبعة علي ركاب رحلة مصر للطيران المتجهة إلى دبى، اشتبهت الخدمة المعنية على جهاز كشف الحقائب فى وجود أجسام معتمة داخل حقائب الراكب، وبفتح الحقائب بمعرفة الراكب وتفتيشها عثر على مبلغ 396 ألف جنيه و25 ألف ريال سعودى، مخبأة داخل المواسير الحديدية الداعمة لجوانب وأرضية الحقائب.

وقد أمر اللواء طه بيومى مساعد وزير الداخلية لأمن مطار القاهرة الدولى باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.


 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

ضبط راكب خليجى بالمطار حاول تهريب ثعالب محنطة بحقائبه

أبو الغيط يغادر القاهرة متوجها لروما للمشاركة فى مؤتمرين دوليين

مطار القاهرة

تهريب

مصر للطيران

جمارك المطار




لا تفوتك
وزير التموين لـ"اليوم السابع": توفير الاعتمادات المالية لسلع ومنتجات رمضان

وزير التموين لـ"اليوم السابع": توفير الاعتمادات المالية لسلع ومنتجات رمضان

التعليم: تجهيز 29 مدرسة يابانية.. و40 منشأة تدخل الخدمة سبتمبر المقبل

التعليم: تجهيز 29 مدرسة يابانية.. و40 منشأة تدخل الخدمة سبتمبر المقبل

هل يصبح "التعذيب" عائقا أمام قيادة أول امرأة فى تاريخ أمريكا لـ"CIA"؟.. "جينا هاسبل" ارتبط اسمها بالسجون السرية لبلادها بالعالم.. وصفت بـ"الجاسوسة".. وعزلت من "الخدمة الوطنية" بسبب الترحيل والاحتجاز والاستجواب

هل يصبح "التعذيب" عائقا أمام قيادة أول امرأة فى تاريخ أمريكا لـ"CIA"؟.. "جينا هاسبل" ارتبط اسمها بالسجون السرية لبلادها بالعالم.. وصفت بـ"الجاسوسة".. وعزلت من "الخدمة الوطنية" بسبب الترحيل والاحتجاز والاستجواب

صور.. المحافظات ترفع حالة الطوارئ استعدادا للانتخابات الرئاسية.. الفيوم تجهز 304 لجان و222 أخرى بالإسماعيلية.. الأقصر ترفع كفاءة 195 لجنة داخل 170 مقرا انتخابيا.. ومولد كهرباء إضافى بمقار الاقتراع فى الغربية

صور.. المحافظات ترفع حالة الطوارئ استعدادا للانتخابات الرئاسية.. الفيوم تجهز 304 لجان و222 أخرى بالإسماعيلية.. الأقصر ترفع كفاءة 195 لجنة داخل 170 مقرا انتخابيا.. ومولد كهرباء إضافى بمقار الاقتراع فى الغربية

اتعلموها بقى.. 4 أخطاء شائعة فى التجميل أبرزها طريقة وضع الكونسلير

اتعلموها بقى.. 4 أخطاء شائعة فى التجميل أبرزها طريقة وضع الكونسلير

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة