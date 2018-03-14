ضبط تشكيل عصابى تخصص فى سرقة الدراجات البخارية بالخصوص

ضبط تشكيل عصابى تخصص فى سرقة الدراجات البخارية بالخصوصالأربعاء، 14 مارس 2018 01:20 م
حبس - أرشيفية
القليوبية - نيفين طه
إضافة تعليق
نجحت مباحث قسم شرطة الخصوص فى القبض على تشكيل عصابى تخصص فى سرقة الدراجات البخارية ومركبات التوك توك بالطرق العامة، تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق.
وردت معلومات سرية للعقيد عبد الله جلال رئيس فرع البحث الجنائى، مفادها قيام كل من "ر.خ" 22 سنة عاطل، و"أ.ب.ح" 20 سنة عاطل، و"ك.م" 25 سنة عاطل بتكوين تشكيل عصابى تخصص فى ارتكاب وقائع سرقات مركبات التوك توك والدراجات البخارية من الطرق العامة بأسلوب توصيل الأسلاك بدائرة قسم شرطة الخصوص.
تم عرض المعلومات على اللواء إيهاب خيرت مدير أمن القليوبية، وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط الأول والثانى بأكمنة أعدت لذلك، حال استقلالهما مركبة توك توك تحمل رقم ق ى 1892، وبمواجهتهما بما أسفرت عنه التحريات اعترفا بصحتها.
وبمناقشتهما اعترفا وأرشدا عن ارتكابهما 9 حوادث سرقات للمركبات توك توك، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.
إضافة تعليق
هل يصبح "التعذيب" عائقا أمام قيادة أول امرأة فى تاريخ أمريكا لـ"CIA"؟.. "جينا هاسبل" ارتبط اسمها بالسجون السرية لبلادها بالعالم.. وصفت بـ"الجاسوسة".. وعزلت من "الخدمة الوطنية" بسبب الترحيل والاحتجاز والاستجواب
صور.. المحافظات ترفع حالة الطوارئ استعدادا للانتخابات الرئاسية.. الفيوم تجهز 304 لجان و222 أخرى بالإسماعيلية.. الأقصر ترفع كفاءة 195 لجنة داخل 170 مقرا انتخابيا.. ومولد كهرباء إضافى بمقار الاقتراع فى الغربية
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة