ضبط تشكيل عصابى تخصص فى سرقة الدراجات البخارية بالخصوص







القليوبية - نيفين طه

نجحت مباحث قسم شرطة الخصوص فى القبض على تشكيل عصابى تخصص فى سرقة الدراجات البخارية ومركبات التوك توك بالطرق العامة، تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق.

وردت معلومات سرية للعقيد عبد الله جلال رئيس فرع البحث الجنائى، مفادها قيام كل من "ر.خ" 22 سنة عاطل، و"أ.ب.ح" 20 سنة عاطل، و"ك.م" 25 سنة عاطل بتكوين تشكيل عصابى تخصص فى ارتكاب وقائع سرقات مركبات التوك توك والدراجات البخارية من الطرق العامة بأسلوب توصيل الأسلاك بدائرة قسم شرطة الخصوص.

تم عرض المعلومات على اللواء إيهاب خيرت مدير أمن القليوبية، وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط الأول والثانى بأكمنة أعدت لذلك، حال استقلالهما مركبة توك توك تحمل رقم ق ى 1892، وبمواجهتهما بما أسفرت عنه التحريات اعترفا بصحتها.

وبمناقشتهما اعترفا وأرشدا عن ارتكابهما 9 حوادث سرقات للمركبات توك توك، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.