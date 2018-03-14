video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الأربعاء، 14 مارس 2018 02:09 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

ضبط تشكيل عصابى تخصص فى سرقة الدراجات البخارية بالخصوص

الأربعاء، 14 مارس 2018 01:20 م
ضبط تشكيل عصابى تخصص فى سرقة الدراجات البخارية بالخصوص حبس - أرشيفية





القليوبية - نيفين طه
إضافة تعليق

نجحت مباحث قسم شرطة الخصوص فى القبض على تشكيل عصابى تخصص فى سرقة الدراجات البخارية ومركبات التوك توك بالطرق العامة، تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق.
 
وردت معلومات سرية للعقيد عبد الله جلال رئيس فرع البحث الجنائى، مفادها قيام كل من "ر.خ" 22 سنة عاطل، و"أ.ب.ح" 20 سنة عاطل، و"ك.م" 25 سنة عاطل بتكوين تشكيل عصابى تخصص فى ارتكاب وقائع سرقات مركبات التوك توك والدراجات البخارية من الطرق العامة بأسلوب توصيل الأسلاك بدائرة قسم شرطة الخصوص. 
 
تم عرض المعلومات على اللواء إيهاب خيرت مدير أمن القليوبية، وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط الأول والثانى بأكمنة أعدت لذلك، حال استقلالهما مركبة توك توك تحمل رقم ق ى 1892، وبمواجهتهما بما أسفرت عنه التحريات اعترفا بصحتها.
 
وبمناقشتهما اعترفا وأرشدا عن ارتكابهما 9 حوادث سرقات للمركبات توك توك، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

تجديد حبس تشكيل عصابى يضم 7 أشخاص بينهم أطباء لتجارة الأعضاء بالخليفة

التحقيق مع تشكيل عصابى سرق 21 ألف جنيه من تاجرين بالعياط

حبس تشكيل عصابى يضم 7 أشخاص بينهم أطباء لتجارة الأعضاء البشرية بالخليفة

القليوبية

اخبار مصر

اخبار القليوبية

اخبار المحافظات

اخبار محافظة القليوبية




لا تفوتك
وزير التموين لـ"اليوم السابع": توفير الاعتمادات المالية لسلع ومنتجات رمضان

وزير التموين لـ"اليوم السابع": توفير الاعتمادات المالية لسلع ومنتجات رمضان

التعليم: تجهيز 29 مدرسة يابانية.. و40 منشأة تدخل الخدمة سبتمبر المقبل

التعليم: تجهيز 29 مدرسة يابانية.. و40 منشأة تدخل الخدمة سبتمبر المقبل

هل يصبح "التعذيب" عائقا أمام قيادة أول امرأة فى تاريخ أمريكا لـ"CIA"؟.. "جينا هاسبل" ارتبط اسمها بالسجون السرية لبلادها بالعالم.. وصفت بـ"الجاسوسة".. وعزلت من "الخدمة الوطنية" بسبب الترحيل والاحتجاز والاستجواب

هل يصبح "التعذيب" عائقا أمام قيادة أول امرأة فى تاريخ أمريكا لـ"CIA"؟.. "جينا هاسبل" ارتبط اسمها بالسجون السرية لبلادها بالعالم.. وصفت بـ"الجاسوسة".. وعزلت من "الخدمة الوطنية" بسبب الترحيل والاحتجاز والاستجواب

صور.. المحافظات ترفع حالة الطوارئ استعدادا للانتخابات الرئاسية.. الفيوم تجهز 304 لجان و222 أخرى بالإسماعيلية.. الأقصر ترفع كفاءة 195 لجنة داخل 170 مقرا انتخابيا.. ومولد كهرباء إضافى بمقار الاقتراع فى الغربية

صور.. المحافظات ترفع حالة الطوارئ استعدادا للانتخابات الرئاسية.. الفيوم تجهز 304 لجان و222 أخرى بالإسماعيلية.. الأقصر ترفع كفاءة 195 لجنة داخل 170 مقرا انتخابيا.. ومولد كهرباء إضافى بمقار الاقتراع فى الغربية

اتعلموها بقى.. 4 أخطاء شائعة فى التجميل أبرزها طريقة وضع الكونسلير

اتعلموها بقى.. 4 أخطاء شائعة فى التجميل أبرزها طريقة وضع الكونسلير

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة