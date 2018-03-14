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ضبط المتهم بسرقة مشغولات ذهبية من منزل مهندس زراعى بالبحيرة

الأربعاء، 14 مارس 2018 10:35 ص
ضبط المتهم بسرقة مشغولات ذهبية من منزل مهندس زراعى بالبحيرة القبض على متهم - أرشيفية





البحيرة - جمال أبو الفضل
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تمكن ضباط المباحث بالبحيرة، بإشراف اللواء علاء الدين عبد الفتاح مدير أمن البحيرة، من ضبط المتهم بسرقة مشغولات ذهبية من منزل مهندس زراعى بقرية العزيمة التابعة لمركز بدر.

 

تلقى اللواء علاء الدين عبد الفتاح مدير أمن البحيرة إخطاراً من مركز شرطة بدر من "قدرى.ع.غ" 48 سنة مهندس زراعى، مقيم محطة 13 بقرية العزيمة بدائرة المركز، باكتشافه سرقة بعض المشغولات الذهبية "كوليه، 5 غوايش، 6 خاتم، محبس، 3 أساور ثعبان" من دولاب غرفة نومه بالطابق الثانى بمنزله بذات الناحية، واتهم "محمد.ع.ع" 36 سنة فلاح مقيم قرية الوفائية مركز الدلنجات، لتواجده وآخرين لزيارته مساء أمس بمنزله واكتشافه فقد مفاتيح المنزل والعثور عليها صباح اليوم بالغرفة المشار إليها، وأضاف بإقامته وأفراد أسرته بالطابق الأرضى بالمنزل.

 

وبالانتقال والفحص والمعاينة تبين وجود بعثرة بمحتويات الغرفة المشار إليها، وسلامة جميع أبواب ونوافذ المنزل، وتمكن ضباط وحدة مباحث المركز من ضبط المتهم مرتكب الواقعة وبمواجهته أنكر مانسب إليه، وتحرر المحضر اللازم وجارى العرض على النيابة العامة.


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