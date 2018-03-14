video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الأربعاء، 14 مارس 2018 01:34 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

صور.. 7000 حذاء أمام مبنى الكابيتول الأمريكى لتخليد ذكرى مجزرة "ساندى هوك"

الأربعاء، 14 مارس 2018 01:01 ص
صور.. 7000 حذاء أمام مبنى الكابيتول الأمريكى لتخليد ذكرى مجزرة "ساندى هوك" أحذية أمام الكابيتول





كتب عبد الوهاب الجندى
إضافة تعليق

نظم أمريكيون، وقفة تضامنية اليوم الأربعاء، لتخليد ذكرى "مذبحة ساندى هوك" التى وقعت فى ولاية كونيتيكت عام 2012، بوضع أكثر من 7000 حذاء أمام مبنى الكابيتول بالعاصمة الأمريكية واشنطن، وفق صور وكالة رويترز للأنباء.

الجدير بالذكر، أن حادثة إطلاق نار مدرسة ساندى هوك الابتدائية بولاية كونيتيكت الأمريكية، وقعت فى يوم 14 ديسمبر 2012، وتسببت فى مقتل 27 ضحية، منهم 20 طفلا.

وقام الجانى ويدعى "أدم بيتر لانزا" (من مواليد 22 أبريل 1992) بإطلاق النار على نفسه بعد قتل 26 ضحية فى المدرسة، وعثر على والدة "أدم" مقتولة فى بيتها بعد الحادث، ويعتبر هذا الحادث من أكبر حوادث إطلاق نار فى تاريخ الولايات المتحدة.

أحذية أمام الكابتول
أحذية أمام الكابيتول

 

أحذية علي العشب
أحذية علي العشب

 

القائمين علي الفاعلية
القائمين علي الفاعلية

 

تثبيت 7000 حذاء على العشب أمام مبنى الكابيتول
تثبيت 7000 حذاء على العشب أمام مبنى الكابيتول

 

جانب من النشاط
جانب من النشاط

 

رجل يضع الأحذيو
رجل يضع الأحذيو

 

ساحة الكابتول تتشوه بالأحذية
ساحة الكابيتول تتشوه بالأحذية

 

عدد من المشاركين
عدد من المشاركين

 

مشاركات في وضع الأحذية
مشاركات في وضع الأحذية

 

مشاركة وسط الأحذية
مشاركة وسط الأحذية

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

وزير الخارجية الأمريكى فى أول تصريح له: قيادة ترامب جعلت أمريكا أكثر أمانا

روسيا تحذر أمريكا من دخول سوريا وتؤكد: ستكون "عواقب وخيمة للغاية"

الكابيتول

أحذية

أمريكا

اخبار امريكا

مجزرة ساندى هوك




لا تفوتك
الرئاسة الفلسطينية تحمل حماس مسئولية استهداف موكب رئيس الوزراء فى غزة

الرئاسة الفلسطينية تحمل حماس مسئولية استهداف موكب رئيس الوزراء فى غزة

المعاهد الأزهرية: توزيع استمارات الثانوية الأسبوع المقبل وتعديل جدول الامتحانات

المعاهد الأزهرية: توزيع استمارات الثانوية الأسبوع المقبل وتعديل جدول الامتحانات

"مصر فى أرقام".. 44.5 مليون نسمة يعيشون على 17% من مساحة 14 محافظة.. 9.5 مليون مواطن يتركزون بـ6.2% من مساحة العاصمة.. 1.6% من أراضى أسوان مأهولة بالسكان.. والبحر الأحمر الأقل بـ0.1% موزع عليها 361 ألف فرد

"مصر فى أرقام".. 44.5 مليون نسمة يعيشون على 17% من مساحة 14 محافظة.. 9.5 مليون مواطن يتركزون بـ6.2% من مساحة العاصمة.. 1.6% من أراضى أسوان مأهولة بالسكان.. والبحر الأحمر الأقل بـ0.1% موزع عليها 361 ألف فرد

"مارس 2018 مبيد الطائرات".. مصرع 50 شخصا فى تحطم طائرة بنجلاديش فى نيبال.. 32 روسيا يذهبون ضحية طائرة نقل.. ومروحية روسية فى الشيشان تزهق أرواح 8.. وأخرى تركية فى جنوب إيران تودى بحياة 11 مدنيا

"مارس 2018 مبيد الطائرات".. مصرع 50 شخصا فى تحطم طائرة بنجلاديش فى نيبال.. 32 روسيا يذهبون ضحية طائرة نقل.. ومروحية روسية فى الشيشان تزهق أرواح 8.. وأخرى تركية فى جنوب إيران تودى بحياة 11 مدنيا

الأهلى يبدأ اليوم الاستعداد لموقعة مونانا الجابونى فى غياب السعيد

الأهلى يبدأ اليوم الاستعداد لموقعة مونانا الجابونى فى غياب السعيد

العقاب مش حل.. 5 نصائح سهلة هتساعدك تتعاملى مع طفلك العنيد

العقاب مش حل.. 5 نصائح سهلة هتساعدك تتعاملى مع طفلك العنيد

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة