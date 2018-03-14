صور.. 7000 حذاء أمام مبنى الكابيتول الأمريكى لتخليد ذكرى مجزرة "ساندى هوك"







كتب عبد الوهاب الجندى

نظم أمريكيون، وقفة تضامنية اليوم الأربعاء، لتخليد ذكرى "مذبحة ساندى هوك" التى وقعت فى ولاية كونيتيكت عام 2012، بوضع أكثر من 7000 حذاء أمام مبنى الكابيتول بالعاصمة الأمريكية واشنطن، وفق صور وكالة رويترز للأنباء.

الجدير بالذكر، أن حادثة إطلاق نار مدرسة ساندى هوك الابتدائية بولاية كونيتيكت الأمريكية، وقعت فى يوم 14 ديسمبر 2012، وتسببت فى مقتل 27 ضحية، منهم 20 طفلا.

وقام الجانى ويدعى "أدم بيتر لانزا" (من مواليد 22 أبريل 1992) بإطلاق النار على نفسه بعد قتل 26 ضحية فى المدرسة، وعثر على والدة "أدم" مقتولة فى بيتها بعد الحادث، ويعتبر هذا الحادث من أكبر حوادث إطلاق نار فى تاريخ الولايات المتحدة.



أحذية أمام الكابيتول



أحذية علي العشب



القائمين علي الفاعلية



تثبيت 7000 حذاء على العشب أمام مبنى الكابيتول



جانب من النشاط



رجل يضع الأحذيو



ساحة الكابيتول تتشوه بالأحذية



عدد من المشاركين



مشاركات في وضع الأحذية