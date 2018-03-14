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الأربعاء، 14 مارس 2018 12:45 م
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صور.. وفد من السفارة الفلسطينية بالقاهرة فى زيارة "اليوم السابع"

الأربعاء، 14 مارس 2018 12:33 م
صور.. وفد من السفارة الفلسطينية بالقاهرة فى زيارة "اليوم السابع" زيارة وفد من السفارة الفلسطينية بالقاهرة لليوم السابع





كتب- هاشم الفخرانى – حسام عاطف - حازم عبد الصمد
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زار وفد فلسطينى رفيع المستوى من السفارة الفلسطينية بالقاهرة مقر جريدة "اليوم السابع" اليوم الأربعاء، وفى مقدمته السفير دياب اللوح سفير دولة فلسطين بالقاهرة، والدكتور خالد الأزعر المستشار الثقافى للسفارة، ومدير المكتب الإعلامى ناجى الناجى، وسلسبيل بسيسو المسئولة بالمكتب.

 

السفير الفلسطينى فى زيارته لليوم السابع
السفير الفلسطينى فى زيارته لليوم السابع

 

وتفقد الوفد الفلسطينى أقسام الجريدة، وعملية تدفق الأخبار داخل صالة التحرير، وتابع عن قرب الاجتماع الصباحى لرؤساء الأقسام مع رئيس التحرير التنفيذى.

 

تفقد السفير الفلسطينى بالقاهرة لمقر اليوم السابع
تفقد السفير الفلسطينى بالقاهرة لمقر اليوم السابع

 

وأشاد الوفد الفلسطينى بمقر الصحيفة وبسير العمل به، حيث أكدوا على أنه صرح إعلامى كبير ويشبه خلية النحل التى لا تكف عن العمل، معربين عن فخرهم من وجود صرح كبير كهذا فى المنطقة العربية، والاهتمام الكبير الذى توليه الصحيفة للقضية الفلسطينية ونصرة المسجد الأقصى المبارك.

 

تفقد السفير دياب اللوح لصالحة تحرير اليوم السابع
تفقد السفير دياب اللوح لصالحة تحرير اليوم السابع

 

تفقد السفير الفلسطينى لجريدة اليوم السابع
تفقد السفير الفلسطينى لجريدة اليوم السابع

 

 

جولة السفير الفلسطينى باليوم السابع
جولة السفير الفلسطينى باليوم السابع

 

صالة تحرير اليوم السابع
صالة تحرير اليوم السابع

 

زيارة السفير الفلسطيى لليوم السابع
زيارة السفير الفلسطينى لليوم السابع

 


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