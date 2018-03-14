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الأربعاء، 14 مارس 2018 04:51 م
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صور.. ندوات لتوعية الطلبة بترشيد المياه والحفاظ عليها فى إسنا وأرمنت

الأربعاء، 14 مارس 2018 04:44 م
صور.. ندوات لتوعية الطلبة بترشيد المياه والحفاظ عليها فى إسنا وأرمنت جانب من الطلاب





الأقصر - أحمد مرعى
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شهدت مدارس مدن محافظة الأقصر، اليوم الأربعاء، فعاليات مميزة متنوعة من شركة مياه الشرب والصرف الصحى التى تقوم بمبادرة ضخمة لتوعية طلبة المدارس بترشيد استهلاك المياه والحفاظ عليها، كما نظمت جمعية خيرية معسكرا للحفاظ على البيئة وتجميلها فى مدرستين بمنشأة العمارى.

 

وفى هذا الصدد نظمت شركة مياه الشرب بالأقصر ندوة توعية أدارها فريق التوعية والإعلام بإدارة مياه أرمنت، الذى ضم كل من "الدكتور محمود أحمد عمر كيميائى ومدير معمل أرمنت وريهام فتحى ومارينا وجيه مسئولى إدارة التوعية بأرمنت، داخل مدرسة الرزيقات قبلى الإعدادية المشتركة، وحثت الندوة الطلاب والطالبات حول أهمية المياه وكيفية ترشيدها، حيث رحب مسئولوا المدرسة بفكرة نشر ثقافة ترشيد استهلاك المياه، وكانت بحضور عدد من المدرسين والمدرسات ودارت الندوة حول ضرورة ترشيد استهلاك المياه وكيفيفة استغلالها بالشكل الأمثل والمحافظة عليها وعن دورة المياه من نهر النيل مرورا بالشركة، حتى تصل إلى المنزل ومراحل تنقيتها وتبادل الطرفان الأسئلة (تكرر كثيرا الاستفسار عن السبب فى نظافة مياه الفلتر عن مياه الصنبور، وتم التوضيح والتوعية)، كما أرشد فريق التوعية الطلبة بأرقام الخط الساخن 125 لسرعة العمل على حل أى مشكلة طارئة ووجهوا الدعوة لمسئولى المدرسة للقيام بزيارة لمحطة مياه الشرب بأرمنت لرؤية مراحل تنقية المياه بشكل عملى.

 

كما نظم فريق التوعية والإعلام بإدارة مياه إسنا ندوة توعية لمدرسة الثانوية بنين بإسنا، وحاضر الندوة كل من كيميائى يوسف عبد الفتاح مدير معمل إسنا، ومها عباس ونورهان الطيب مسئولى إدارة التوعية باسنا تحت اشراف السيد مديرإدارة إسنا التعليمية محسن أحمد محمد، وعبد المطلب عاشور رئيس قسم البيئة والسكان، حيث بدأت الندوة بترحيب مسئولوا المدرسة بفكرة نشر ثقافة ترشيد إستهلاك المياه.

 

وتناولت الندوة أهمية المياه وكيفية ترشيدها، ودارت الندوة حول ضرورة ترشيد استهلاك المياه وكيفيفة استغلالها بالشكل الأمثل والمحافظة عليها وعن دور محطات المياه ومراحل إنتاج المياه حتى تصل إلى المواطن بصورة مرضية.

 

وضمن برتوكول التعاون مع مديرية التربية والتعليم وشركة مياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر وضمن خطة التوعية للمواطنين بمحافظة الأقصر ونشر ثقافة ترشيد استهلاك المياه، قامت مدرسة أم المؤمنين الإعدادية بنات بطفنيس تحت إشراف أبو الحجاج إسماعيل، بتنظيم زيارة أوائل الطالبات بالمدرسة تحفيزا لهم على تفوقهم العلمى لمحطة إسنا الجديدة والتى تعد من أهم محطات المياه الحديثة بالمحافظة.

 

فيما قامت إحدى الجمعيات الخيرية برعاية مشروع بيئتك تهمنى الممول من منظمة العمل ضد الجوع بتنفيذ معسكر بيئى لمدرستى الإمام الشافعى الإعدادية بنين والإمام الحسينى الابتدائية بالمنشاة العمارى اليوم، وذلك فى إطار المشروع، وتقول دعاء مرتضى مديرة المشروع بأن الهدف الرئيسى  للمعسكر هو توجيه الأطفال والطلاب على أهمية الحفاظ على البيئة واهمية التطوع وكيفية الاستفادة من العمل التطوعى، مضيفةً بأنه من الضرورى مشاركة الطلاب فى الحفاظ على البيئة.

فعاليات مميزة لطلبة مدارس مدن الأقصر من شركة المياة والجمعيات

فعاليات مميزة لطلبة مدارس مدن الأقصر من شركة المياة والجمعيات

 

ندوات لتوعية الطلبة بإسنا وأرمنت بترشيد المياة والحفاظ عليها
ندوات لتوعية الطلبة بإسنا وأرمنت بترشيد المياة والحفاظ عليها

 

جمعية تنظم معسكر بيئى لمدرستين بمنشأة العماري
جمعية تنظم معسكر بيئى لمدرستين بمنشأة العماري

 

معسكر للطلبة للحفاظ علي المجتمع وتزيين أسوار المدرسة
معسكر للطلبة للحفاظ علي المجتمع وتزيين أسوار المدرسة

 

جانب من ندوات ترشيد استهلاك المياة لطلبة الاقصر
جانب من ندوات ترشيد استهلاك المياة لطلبة الاقصر

 

أوائل طالبات مدرسة أم المؤمنين الاعداديه يزرن محطة إسنا الجديدة
أوائل طالبات مدرسة أم المؤمنين الاعداديه يزرن محطة إسنا الجديدة

 

جولة طالبات مدرسة باسنا داخل محطة مياة جديدة
جولة طالبات مدرسة باسنا داخل محطة مياة جديدة

 

ندوات التوعية لشركة المياة تجوب مدارس الاقصر
ندوات التوعية لشركة المياة تجوب مدارس الاقصر

 

تفاعل الطلاب مع ندوات المياة لترشيد الاستهلاك
تفاعل الطلاب مع ندوات المياة لترشيد الاستهلاك

 

فرق التوعية بشركة مياة الاقصر خلال ندوات التوعية للطلاب
فرق التوعية بشركة مياة الاقصر خلال ندوات التوعية للطلاب

 

 

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