صور.. "مواطن" تنظم مؤتمرا حاشدا لدعم السيسى بالشرقية وتكرم أسر الشهداء







الشرقية - إيمان مهنا

نظمت حملة "مواطن"، اليوم الأربعاء، مؤتمرًا حاشدًا بمحافظة الشرقية لدعم وتأييد الرئيس عبد الفتاح السيسي بالانتخابات المقرر إجراؤها أيام 26 و27 و28 مارس الجارى.

حضر المؤتمر، بحسب بيان صادر عن الحملة، عدد كبير من مواطنى الشرقية، بالإضافة إلى قيادات الحملة، وعلى رأسهم المهندس الحسينى تاج الدين المنسق العام المساعد لحملة مواطن، ومنسقى المحافظة.

وفى ختام المؤتمر كرمت الحملة أسر الشهداء من القوات المسلحة والشرطة، حيث تم منحهم درع الحملة، بالإضافة إلى إجراء سحب قرعة على رحلتين عمرة.