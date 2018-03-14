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الأربعاء، 14 مارس 2018 04:59 ص
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صور.. مظاهرات وإشارات بذيئة احتجاجا على زيارة ترامب لبيفرلى هيلز الأمريكية

الأربعاء، 14 مارس 2018 04:07 ص
صور.. مظاهرات وإشارات بذيئة احتجاجا على زيارة ترامب لبيفرلى هيلز الأمريكية مظاهرات ضد ترامب





كتب عبد الوهاب الجندى
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تظاهر عشرات الأهالى فى مدينة، سانتا مونيكا بولاية كاليفورنيا الأمريكية، احتجاجا على زيارة الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب، للمدينة، بشعارات مناهضة لسياسيته وإشارات بذيئة.

وحمل المتظاهرين وفق صور وكالة الأنباء الفرنسية، لافتات مناهضة لترامب وسياسته، فيما ظهر فى الصورة رجل يشير بعلامة بذيئة من شرفة منزله أثناء مرور موكب الرئيس الأمريكى.

استقبال موكب ترامب بالهتافات المناهضة
استقبال موكب ترامب بالهتافات المناهضة

 

إشارة بذيئة
إشارة بذيئة

 

المظاهرات في الشوارع
المظاهرات في الشوارع

 

تجمع المتظاهرين
تجمع المتظاهرين

 

جانب من التظاهر
جانب من التظاهر

 

دمية ترامب
دمية ترامب

 

لافتات مناهضة لترامب
لافتات مناهضة لترامب

 

مروحية الرئيس
مروحية الرئيس

 

مظاهرات ضد ترامب
مظاهرات ضد ترامب

 


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