صور.. مظاهرات وإشارات بذيئة احتجاجا على زيارة ترامب لبيفرلى هيلز الأمريكية

صور.. مظاهرات وإشارات بذيئة احتجاجا على زيارة ترامب لبيفرلى هيلز الأمريكيةالأربعاء، 14 مارس 2018 04:07 ص
مظاهرات ضد ترامب
كتب عبد الوهاب الجندى
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تظاهر عشرات الأهالى فى مدينة، سانتا مونيكا بولاية كاليفورنيا الأمريكية، احتجاجا على زيارة الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب، للمدينة، بشعارات مناهضة لسياسيته وإشارات بذيئة.
وحمل المتظاهرين وفق صور وكالة الأنباء الفرنسية، لافتات مناهضة لترامب وسياسته، فيما ظهر فى الصورة رجل يشير بعلامة بذيئة من شرفة منزله أثناء مرور موكب الرئيس الأمريكى.
استقبال موكب ترامب بالهتافات المناهضة
إشارة بذيئة
المظاهرات في الشوارع
تجمع المتظاهرين
جانب من التظاهر
دمية ترامب
لافتات مناهضة لترامب
مروحية الرئيس
مظاهرات ضد ترامب
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