صور.. مسيرة بالمراكب فى الإسكندرية لدعم الرئيس السيسى

صور.. مسيرة بالمراكب فى الإسكندرية لدعم الرئيس السيسىالأربعاء، 14 مارس 2018 03:48 م
مسيرة بالمراكب فى الإسكندرية لدعم الرئيس السيسى
الإسكندرية - أسماء على بدر
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نظم ائتلاف دعم مصر مسيرة بالمراكب لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسى لفترة رئاسية جديدة بحضور القوى السياسية، والنائب سامح السايح عضو مجلس النواب والنائب إبراهيم عبد الوهاب نائب دائرة المنتزه.
ورفع المواطنون أعلام مصر وصور الرئيس عبد الفتاح السيسى فى المراكب التى بدأت من شاطئ ميامى حتى قصر المنتزة ذهابا وإيابا.
وأكد الائتلاف أن المسيرة تأتى ضمن الحملات التى ينظمها الائتلاف لدعم الرئيس السيسى فى الانتخابات الرئاسية.
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