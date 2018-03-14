صور.. "مستقبل وطن" ينظم مؤتمرا جماهيرا حاشدا لتأييد السيسي بسوهاج







سوهاج محمود مقبول و عمرو خلف

بدأ، منذ قليل، المؤتمر الجماهيرى الحاشد، الذى ينظمه حزب مستقبل وطن بمحافظة سوهاج لتأييد الرئيس عبد الفتاح السيسي فى انتخابات الرئاسة المقبلة، ويقام المؤتمر تحت عنوان "إنزل شارك دى بلدك".

وشارك فى المؤتمر المقام الذى أقيم بقاعة جراند، بحضور النائب أشرف رشاد رئيس حزب مستقبل، وأعضاء الهيئة البرلمانية، واللواء محمد مصطفى أمين عام الحزب بالمحافظة والنائبة سحر صدق عضو مجلس النواب، والنائب محمد إسماعيل عضو مجلس النواب، والنائب رشدى همام عضو مجلس النواب والنائب حابر الطويقى عضو مجلس النواب، وأسامة شحاته عضو الهيئة العليا وممثلين عن الأزهر والكنيسة وأمناء المراكز وأعضاء الأمانة وقيادات الحزب الشبابية والعديد من قيادات العمل السياسى والشعبى والخدمى والتنفيذى ورجال الدين الإسلامى والمسيحى وعدد كبير من السيدات والعمد والمشايخ وكبار العائلات وعواقلها.

وسبق بداية المؤتمر إذاعة الأغانى الوطنية " تسلم الأيادى" و" قالو أيه علينا دول وقال ايه علينا"، كما تم عرض بعض إنجازات الرئيس السيسي خلال الفترة الماضية عبر شاشات العرض المنتشرة قاعة المؤتمر.

وبدأ المؤتمر بالقرآن الكريم ثم السلام الوطنى لجمهورية مصر العربية وبعدها تم الوقوف دقيقة حداد على أرواح الشهداء من رجال الجيش والشرطة، والذين ضحوا بأرواحهم من أجل الحفاظ على أمن وسلامة مصر.

وشهد المؤتمر حضور آلاف المواطنين من الرجال والسيدات والأطفال حاملين لافتات تأييد الرئيس وإعلام مصر وصور للرئيس عبد الفتاح السيسي.

ومن جانبه، قال رئيس حزب مستقبل وطن فى كلمته، إن المؤتمر بمثابة إعلان شعبى لدعم الرئيس فى الاستحقاق الانتخابى المقبل فى الوقت الذى يحاول فيه البعض دعوة المواطنين للامتناع عن المشاركة.

وطالب الأهالى إلى الحشد والمشاركة بقوة وعدم التراخى فى أداء ما اعتبره واجبا من واجبات المواطنة وهو التصويت فى الانتخابات الرئاسية، لافتًا إلى أن الحضور الذين يحملون أعلام مصر وصور الرئيس أكبر دليل على ما قدمه من إنجازات.

وقال أسامة شحاتة عضو الهيئة العليا للحزب، إن إنجازات الرئيس السيسي فى مختلف المجالات من الطرق والكهرباء والغاز والمستشفيات، التى تم إقامتها وافتتحها الرئيس لعلاج غير القادرين من أبناء الشعب المصرى والقضاء على خطورة فيروس سى والقضاء على قائمة الانتظار لعلاج هذا المرض الخطير وغيرها من الإنجازات العظيمة التى نفذها الرئيس السيسي، خلال فترة ولايته الأولى هى خير دليل على أنه الوحيد القادر على قيادة المرحلة القادمة.

وأضاف، أن تلك الإنجازات العديدة التى قدمها الرئيس لأبناء هذا الشعب العظيم، والتى تمت على أرض الواقع بجميع المحافظات وليس فى محافظة سوهاج فقط هى نتاج فكر ودم وعرق كل الشعب المصرى تحت قيادته الحكيمة، ولابد أن يكون الجميع على قلب رجلا واحد لنزول الجميع للمشاركة الفعالة فى الانتخابات ومساندة الرئيس للتصدى لأعداء الدولة المصرية والوطن من خفافيش الظلام الذين لا دين ولا وطن لهم، وأن العملية الشاملة بسيناء هى الحرب الجديدة لتطهير مصر من الإرهاب ووضع استراتجية جديدة لدعم وبناء وتنمية هذه المنطقة من مصرنا الغالية.

وطالب جموع أبناء الشعب المصرى بالنزول أيام الانتخابات والمشاركة فى عمليات التصويت وانتخاب الرئيس لفترة ثانية لاستكمال مسيرة الإنجازات العظيمة التى تحققت على أرض مصر وعودة مصر بقوة على الساحتين العربية والعالمية.

وقال اللواء محمد مصطفى إن صناديق الاقتراع هى الفيصل فى الانتخابات الرئاسية، موضحًا أن الغرض من مؤتمرات التأييد تعريف المواطنين بإنجازات الرئيس، أما الدعم الحقيقى سيكون بالمشاركة الفعلية فى الانتخابات الرئاسية، وتابع "إنزل شارك من أجل مصر".



















