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صور.. "مستقبل وطن" بالقليوبية يقيم مؤتمرا حاشدا لدعم الرئيس بشبرا الخيمة

الأربعاء، 14 مارس 2018 11:40 م
صور.. "مستقبل وطن" بالقليوبية يقيم مؤتمرا حاشدا لدعم الرئيس بشبرا الخيمة جانب من المشاركين بالمؤتمر





القليوبية - نيفين طه
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نظم حزب مستقبل وطن بمحافظة القليوبية، مساء اليوم، الأربعاء، مؤتمرًا جماهيريًا حاشدًا بشبرا الخيمة، لدعم وتأييد الرئيس عبد الفتاح السيسى، خلال الانتخابات الرئاسية التى ستجرى أيام 26 و27 و28 مارس الجارى، وحث المواطنين على الذهاب للجان الانتخابات الرئاسية، والمشاركة والتصويت للرئيس السيسى.

 

وشهد المؤتمر حضور الدكتور أحمد عامر الخولى أمين عام المحافظة، والنائب الدكتور نضال السعيد، والنائب جمال كوش، والنائب الدكتور محمد سليم، والنائب عاطف ناصر، والأستاذ علاء صبيح أمين التنظيم، وأسامة ابراهيم آمين الشئون البرلمانية ومصطفى النفيلى أمين التقييم والمتابعة وعمرو عفت أمين الإعلام، ورضوى الشافعى أمينة المرأة ومحمود حسنين أمين العمل الجماهيرى وفريد حشيش آمين العضوية وشريف صلاح أمين السياسات والتخطيط الاستراتيجى، وأحمد موسى أمين مساعد التنظيم، وعدد كبير من أعضاء وقيادات الحزب بالمحافظة.

 

وقد وجه الدكتور أحمد عامر الخولى أمين عام المحافظة، الشكر لأهالى شبرا الخيمة المشاركين فى المؤتمر، واستعرض أهم إنجازات الرئيس السيسى خلال الفترة الرئاسية الأولى، مشيرًا إلى أهمية مشاركة أهالى منطقة شبرا، ومدى قدرتهم على التوجه إلى صناديق الاقتراع فى الانتخابات الرئاسية المقبلة أيام 26 و27 و28 من مارس الجارى، لدعم وتأييد الرئيس عبد الفتاح السيسى لتولى فترة رئاسية ثانية.

 

ومن جانبه، قال النائب محمد سليم، إن الشعب المصرى يقف صفًا واحدًا خلف الرئيس السيسى، لأنه رجل غامر بنفسه، وانحاز للشعب وأنقذ مصر من المؤامرات والأجندات الخارجية التى تهدف إلى النيل من أمن واستقرار الوطن، مؤكدا التأييد والدعم للرئيس السيسى فى الانتخابات المقبلة.

 

ومن جانبه قال النائب جمال كوش عضو مجلس النواب، إن الرئيس عبد الفتاح السيسى رجل المرحلة بعد تحقيق الأمن والأمان فى البلاد، والإصلاحات التى شهدتها البلاد، داعيًا أهالى المحافظة للنزول والمشاركة فى الانتخابات الرئاسية.

 

ومن جانبه، قال الأستاذ علاء صبيح أمين التنظيم، إن الرئيس عبد الفتاح السيسى هو فخر للمصريين، وأن هذه المرحلة هى مرحلة اختبار للمصريين، وإن الشعب المصرى قادر على التحدى.

 

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