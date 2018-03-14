صور.. مستقبل وطن المنوفية ينظم مسيرة حاشدة لدعم السيسى بالمنوفية







المنوفية – محمود شاكر

نظم حزب مستقبل وطن بالمنوفية برئاسة المهندس مصطفى بسيوني، مسيرة حاشدة لدعم وتأييد الرئيس عبدالفتاح السيسي بالانتخابات، وانطلقت المسيرة من أمام الاستاد الرياضي بشوارع وميادين مدينة شبين الكوم، وشارك فيها أمانات الحزب المختلفة وظهر العنصر النسائي بها بشكل قوي بقيادة الأستاذة سوسو السيد أمينة المرأة وعدد من قيادات وأعضاء الحزب.

وقال مصطفي بسيونى: إن الحزب يعمل على كافة المحاور للدعاية الانتخابية للوصول إلي أكبر حشد خلال الانتخابات القادمة لما تحمله من أهمية قصوي في مكانة مصر بين الدول على المستوي الإقليمي والدولي.

وأضاف بسيونى أنه يتم تنظيم عدد من المسيرات واللقاءات بكافة المراكز والقرى، حيث نظمت أمانة الشهداء مسيرات وجلسات مع أهالى المركز بعدد من القرى مثل عمروس وزاوية البقلي لكسب دعم وتأييد أهالى المركز، بالإضافة إلى مسيرات الحشد التي يقوم بها الحزب بشبين الكوم وتلا أشمون والمؤتمرات التي نظمها الحزب خلال الفتره الأخيرة.

وأكد بسيوني على الدور الذي قام به الحزب بالمنوفية خلال فترة الدعاية ووجة بضرورة استكمال ما بدأة الحزب وزيادة خطة الانتشار والحشد خلال الفترة القادمة بصورة أكبر وعلى كافة مراكز المحافظة.

وأشار عبدالحليم ماهر أمين إعلام الحزب بالمنوفية أن الحزب يعمل بشكل متناغم مع كافة القوى السياسية خلال فترة الانتخابات، ودعا المواطنين بالنزول للتصويت وإبراز الإيجابيات والمشروعات التي قام بها الرئيس وعدم ترديد الشائعات التي هدفها إسقاط الدولة وإيقاف مسيرة التنمية داخل الوطن.















