video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الأربعاء، 14 مارس 2018 03:29 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

صور.. مستقبل وطن المنوفية ينظم مسيرة حاشدة لدعم السيسى بالمنوفية

الأربعاء، 14 مارس 2018 02:43 م
صور.. مستقبل وطن المنوفية ينظم مسيرة حاشدة لدعم السيسى بالمنوفية جانب من المسيره





المنوفية – محمود شاكر
إضافة تعليق

نظم حزب مستقبل وطن بالمنوفية برئاسة المهندس مصطفى بسيوني، مسيرة حاشدة لدعم وتأييد الرئيس عبدالفتاح السيسي بالانتخابات، وانطلقت المسيرة من أمام الاستاد الرياضي بشوارع وميادين مدينة شبين الكوم، وشارك فيها أمانات الحزب المختلفة وظهر العنصر النسائي بها بشكل قوي بقيادة الأستاذة سوسو السيد أمينة المرأة وعدد من قيادات وأعضاء الحزب.

 

وقال مصطفي بسيونى: إن الحزب يعمل على كافة المحاور للدعاية الانتخابية للوصول إلي أكبر حشد خلال الانتخابات القادمة لما تحمله من أهمية قصوي في مكانة مصر بين الدول على المستوي الإقليمي والدولي.

 

 وأضاف بسيونى أنه يتم تنظيم عدد من المسيرات واللقاءات بكافة المراكز والقرى، حيث نظمت أمانة الشهداء مسيرات وجلسات مع أهالى المركز بعدد من القرى مثل عمروس وزاوية البقلي لكسب دعم وتأييد أهالى المركز، بالإضافة إلى مسيرات الحشد التي يقوم بها الحزب بشبين الكوم وتلا أشمون والمؤتمرات التي نظمها الحزب خلال الفتره الأخيرة.

 

وأكد بسيوني على الدور الذي قام به الحزب بالمنوفية خلال فترة الدعاية ووجة بضرورة استكمال ما بدأة الحزب وزيادة خطة الانتشار والحشد خلال الفترة القادمة بصورة أكبر وعلى كافة مراكز المحافظة.

 

وأشار عبدالحليم ماهر أمين إعلام الحزب بالمنوفية أن الحزب يعمل بشكل متناغم مع كافة القوى السياسية خلال فترة الانتخابات، ودعا المواطنين بالنزول للتصويت وإبراز الإيجابيات والمشروعات التي قام بها الرئيس وعدم ترديد الشائعات التي هدفها إسقاط الدولة وإيقاف مسيرة التنمية داخل الوطن.


 

 


 

 


 

 


 

 

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

مؤتمرات جماهيرية بدمياط والمنوفية وسوهاج والأقصر لدعم السيسى فى انتخابات الرئاسة

اخبار محافظة المنوفية

اخبار المحافظات

اخبار مصر

مستقبل وطن

السيسى

الانتخابات الرئاسية




لا تفوتك
وزير التموين لـ"اليوم السابع": توفير الاعتمادات المالية لسلع ومنتجات رمضان

وزير التموين لـ"اليوم السابع": توفير الاعتمادات المالية لسلع ومنتجات رمضان

التعليم: تجهيز 29 مدرسة يابانية.. و40 منشأة تدخل الخدمة سبتمبر المقبل

التعليم: تجهيز 29 مدرسة يابانية.. و40 منشأة تدخل الخدمة سبتمبر المقبل

هل يصبح "التعذيب" عائقا أمام قيادة أول امرأة فى تاريخ أمريكا لـ"CIA"؟.. "جينا هاسبل" ارتبط اسمها بالسجون السرية لبلادها بالعالم.. وصفت بـ"الجاسوسة".. وعزلت من "الخدمة الوطنية" بسبب الترحيل والاحتجاز والاستجواب

هل يصبح "التعذيب" عائقا أمام قيادة أول امرأة فى تاريخ أمريكا لـ"CIA"؟.. "جينا هاسبل" ارتبط اسمها بالسجون السرية لبلادها بالعالم.. وصفت بـ"الجاسوسة".. وعزلت من "الخدمة الوطنية" بسبب الترحيل والاحتجاز والاستجواب

صور.. المحافظات ترفع حالة الطوارئ استعدادا للانتخابات الرئاسية.. الفيوم تجهز 304 لجان و222 أخرى بالإسماعيلية.. الأقصر ترفع كفاءة 195 لجنة داخل 170 مقرا انتخابيا.. ومولد كهرباء إضافى بمقار الاقتراع فى الغربية

صور.. المحافظات ترفع حالة الطوارئ استعدادا للانتخابات الرئاسية.. الفيوم تجهز 304 لجان و222 أخرى بالإسماعيلية.. الأقصر ترفع كفاءة 195 لجنة داخل 170 مقرا انتخابيا.. ومولد كهرباء إضافى بمقار الاقتراع فى الغربية

اتعلموها بقى.. 4 أخطاء شائعة فى التجميل أبرزها طريقة وضع الكونسلير

اتعلموها بقى.. 4 أخطاء شائعة فى التجميل أبرزها طريقة وضع الكونسلير

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة