صور.. مديرية أمن أسيوط تعلن نتيجة قرعة الحج باستاد الأربعين

صور.. مديرية أمن أسيوط تعلن نتيجة قرعة الحج باستاد الأربعينالأربعاء، 14 مارس 2018 01:12 م
جانب من قرعة الحج بأسيوط
أسيوط - هيثم البدرى
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انتهت مديرية أمن أسيوط من إجراء قرعة الحج لعام 1439هجريا بالصالة المغطاة باستاد الأربعين الرياضى، حيث أعلنت فوز 43 حاجا من كبار السن، و388 حاج للقرعة الأساسية على مستوى مديرية أمن أسيوط و108 للاحتياطى.
أجريت القرعة بحضور اللواء جمال شكر مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط، واللواء هشام الشافعى نائب مدير أمن اسيوط، واللواء أسامة عبد العظيم مفتش داخلية أسيوط، واللواء طارق مخلوف مساعد مدير الأمن للشئون المالية والإدارية، وضباط الشئون الإدارية والمعلومات، والتوثيق بوزارة الداخلية، وذلك وسط إقبال كبير من المتقدمين لقرعة الحج وذويهم.
وكانت مديرية أمن أسيوطً قد أعلنت أن عدد من تقدموا للحج بمحافظة أسيوط هذا العام بلغ 2500 شخص، وتم الاختيار بشفافية أمام الحضور عبر الشاشات الإلكترونية الموجودة.
قرعة الحج
جانب من الحضور
حضور قرعة الحج
انتظار القرعة
الحضور فى القرعة
قرعة الحج
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