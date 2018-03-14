صور.. محافظ سوهاج : إزالة 10حالات تعد على أراضى حماية النيل بمركز جرجا







سوهاج – عمرو خلف

قال الدكتور أيمن عبد المنعم ، محافظ سوهاج، إنه تم إزالة 10 حالة تعدي على أراضي حماية النيل علي مساحة4000 متر في حملة مكبرة بناحية مركز جرجا بالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة جرجا والأجهزة الأمنية ، فى إطار خطة المحافظة لمنع التعديات على النيل.

وأضاف المحافظ فى بيان له، أن الأجهزة المعنية تقوم بحملات مستمرة لإزالة اى تعدى على النيل تنفيذا لقرارات مجلس الوزراء والمحافظين للتصدى لتلك التعديات ،مشددا على جميع الأجهزة المعنية بضرورة تكثيف الحملات والإزالة الفورية لجميع التعديات وتنفيذ خطة المحافظة للتصدي لظاهرة التعديات علي الأراضى الزراعية وأملاك الدولة وحماية أراضي الدولة .

ومن جانبه قال عبد المسيح عياد مدير عام حماية النيل بسوهاج ، أنه تم القيام بحملة إزالات مكبرة بالتعاون مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة جرجا بناحية قسم جرجا ، وأسفرت الحملة عن إزالة 10 حالات تعدي علي مساحة 4000 متر بالاشتراك مع مسئولي الازالات ومديرية الأمن والمسطحات المائية ، وجارى أعمال المتابعة وتكثيف الحملات .

كما شدد محافظ سوهاج ، علي جميع الأجهزة المعنية بالمحافظة بضرورة أحكام الرقابة والسيطرة علي الأسواق وتشديد الرقابة علي الأغذية وخاصة الاسماك ، مع اقتراب الإحتفال بأعياد شم النسيم ، حفاظا علي صحة وسلامة المواطنين ، لافتا الي تكثيف الحملات التموينية علي السلع والمواد الغذائية لضمان صلاحيتها للإستهلاك الآدمي .

ومن جانبها قامت اللجنة المشكلة من قبل المحافظ بعملها لضبط الاسواق وتشديد الرقابة علي الأغذية ، وقد ضمت في عضويتها كلا من إيهاب أحمد صابر - محمد عبدالحميد علي مفتشي أغذية وممثلي إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الصحة وبمتابعة الدكتور جمال قريشي وكيل وزارة الصحة بسوهاج ، وكلا من عبدالنعيم عبداللطيف عبد النعيم - نائب رئيس حي شرق ، وبمتابعة صلاح المازني رئيس حي شرق، ومحمد ابوالفتوح محمد ، وإيمان عبدالرؤوف المهدي ، ومحمود عبدالغني محمد اطباء إدارة المجازر والتفتيش علي اللحوم بمديرية الطب البيطري وبمتابعة دكتور أحمد البدري مدير مديرية الطب البيطري بسوهاج ، وكلا من محمد حسني عبدالوهاب مفتش تموين وبمتابعة أحمد حسين وكيل وزارة التموين .

حيث قامت اللجنة بالمرور والتفتيش علي محال المواد الغذائية بنجع ابوشجرة دائرة قسم ثان سوهاج وتم المرور علي 19 منشأة وتحرير 16 محضر عدم حمل شهادات صحية و عدد 4 محاضر عدم إعلان عن الاسعار وعدد 1 محضر طبقا لقرار الاوعية ، وعدد 4 محاضر نظافة ، ومحضر عدم حمل رخصة بائع متجول وتم إعدام حوالي 97 كيلو كبدة ولحوم وفراخ متغيرين في خواصهم الطبيعية وغير صالحين للإستهلاك الآدمي .

إزالة حالات تعدي على حماية نيل جرجا

إزالة حالات تعدي على حماية نيل جرجا

إزالة حالات تعدي على حماية نيل جرجا



إزالة حالات تعدي على حماية نيل جرجا



ضبط لحوم وكبدة فاسدة بسوهاج



ضبط لحوم وكبدة فاسدة بسوهاج



ضبط لحوم وكبدة فاسدة بسوهاج



ضبط لحوم وكبدة فاسدة بسوهاج