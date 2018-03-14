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صور.. محافظ الإسماعيلية يتفقد 5 مشروعات استثمارية بالمنطقة الصناعية

الأربعاء، 14 مارس 2018 01:25 م
صور.. محافظ الإسماعيلية يتفقد 5 مشروعات استثمارية بالمنطقة الصناعية جانب من الجولة





الإسماعيلية – جمال حراجى
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تفقد اللواء يس طاهر محافظ الإسماعيلية ، خمس مشروعات استثمارية تصل جملة تكلفتها الاستثمارية إلى 500 مليون جنيه، ويصل إجمالى عدد العمالة بتلك المشروعات إلى نحو ما يزيد عن الألف عامل وعاملة من أبناء الإسماعيلية.

شملت الجولة تفقد إحدى الشركات المتخصصة فى فرز وتجميد وتبريد وتعبئة الخضراوات والفواكه المجمدة، والتى تضم مجموعة ثلاجات ضخمة بسعة إجمالية قدرها 8600 طن، وتقوم بالتخزين والتصديرللخارج ويعمل بها نحو 150 عامل، ومصنعا آخر لتصنيع مستحضرات التجميل ومصنعا للملابس الجاهزة والجوارب والمقام على مساحة 6500 متر مربع، ويعمل به نحو 350 عامل وعاملة ومصنعا لتصنيع الأحذية الجلد الطبيعي على مساحة ستة آلاف مترا مربعا ويعمل به 450 عاملا وعاملة.

جاء ذلك خلال جولة المحافظ الميدانية بالمنطقة الصناعية لتفقد ومتابعة انتظام سير العمل بعدد من المشروعات الاستثمارية بالمنطقة ومتابعة معدلات الإنتاج ودفع عجلة العمل بتلك المشروعات، والتى رافقه فيها كل من المهندس عبد الله الزغبى السكرتير العام المساعد للمحافظة والسيد النخيلى رئيس مركز ومدينة أبو صوير ورئيس لجنة إدارة المنطقة الصناعية بالإسماعيلية وخالد الجبلاوى مدير عام المنطقة الصناعية بالإسماعيلية، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

وخلال زيارة المحافظ لتلك المشروعات، أكد على أن المحافظة بكامل أجهزتها التنفيذية لا تدخر وسعا فى تقديم كافة التسهيلات والتيسيرات اللازمة لأصحاب تلك المشروعات والمستثمرين الجادين، لدفع حركة التنمية الحقيقية والملموسة على الأرض، وفى ختام الزيارة تم إهداء المصحف الشريف للمحافظ من مجلس إدارة إحدى الشركات.

 

المحافظ أثناء الجولة
المحافظ أثناء الجولة

 

أحد المشروعات الصناعية
أحد المشروعات الصناعية

 

من داخل أحد المصانع
من داخل أحد المصانع

 

المحافظ يتفقد المنتجات الغذائية
المحافظ يتفقد المنتجات الغذائية

 

العمل داخل أحد المصانع
العمل داخل أحد المصانع

 

المحافظ يتفقد المناطق الصناعية
المحافظ يتفقد المناطق الصناعية

 

المصحف هدية للمحافظ أثناء الزيارة
المصحف هدية للمحافظ أثناء الزيارة

 


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