صور.. محافظ الأقصر يشارك فى المؤتمر الـ48 للجمعية المصرية لجراحى التجميل







الأقصر - أحمد مرعى

شارك محافظ الأقصر محمد بدر فى حضور فعاليات المؤتمر السنوى الثامن والأربعون للجمعية المصرية لجراحى التجميل والإصلاح ESPRS بالاشتراك مع الكونفدرالية الدولية لجمعيات جراحة التجميل ICOPLAST، والذى تستضيفه مدينة الأقصر، ويستمر حتى 16 مارس 2018.

كما شارك فى حضور فعاليات افتتاح المؤتمر، كل من رئيس شرف المؤتمر الدكتور حسن بدران، ورئيس الجمعية المصرية لجراحى التجميل والإصلاح الدكتور حلمى شلبى، ورئيس الكونفدرالية الدولية لجمعيات جراحة التجميل الدكتور هاورد كلارك، وممثل مصر فى الكونفدرالية الدولية الدكتور أحمد خشبة، والسكرتير العام للجمعية المصرية الدكتور عمرو مجدى، وأمين صندوق الجمعية المصرية الدكتور عاطف إمام، والسكرتير المساعد للجمعية المصرية الدكتور وائل صقر.

ويناقش المؤتمر أحدث أبحاث جراحات التجميل وعددا من المواضيع التى تهم جراحى التجميل فى مصر، وجراحات التجميل التقليدية، وجراحات الأطراف العلوية والسفلية، كما يشتمل المؤتمر على عدد من الدورات التدريبية، بالإضافة لجلسات الأبحاث العلمية.

ومن جانبه عبر محافظ الأقصر محمد بدر عن سعادته باختيار الجمعية لإقامة مؤتمرها السنوى فى الأقصر، متمنيا عقد مؤتمراتها المقبلة فى المحافظة، مؤكدا أن المحافظة تركز جهودها على النهوض بالقطاع الصحى بها من خلال خطة التوسع فى إنشاء مستشفيات جديدة وإنشاء كلية طب الأقصر، مرحبا بضيوف المؤتمر على أرض محافظة الأقصر، ومتمنيا لهم الاستمتاع أثناء إقامتهم بها.