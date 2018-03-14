صور.. مجلس الدولة ينظم دورة للقضاة للتدريب على أعمال الانتخابات







كتب أحمد عبد الهادى

عقد مركز الدراسات والبحوث القضائية بمجلس الدولة بالتعاون مع الهيئة الوطنية للانتخابات، اليوم الأربعاء، بمقر مجلس الدولة بسموحة بالإسكندرية، بمناسبة إجراء الانتخابات الرئاسية المقبلة، دورة تدريبية حول أعمال الانتخابات لقضاة مجلس الدولة دفعة 2012\2013، وذلك للقضاة بمحافظات "الإسكندرية - البحيرة - كفر الشيخ - الغربية".

وقال المستشار طه كرسوع نائب رئيس مجلس الدولة مدير مركز الدراسات والبحوث القضائية، إن الندوة عقدت تحت إشراف المستشار أحمد أبو العزم رئيس مجلس الدولة، وذلك فى إطار تدريب قضاة المجلس على الانتخابات الرئاسية المقبلة.