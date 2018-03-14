صور.. مؤتمر جماهيرى للاتحاد الإقليمى للجمعيات الأهلية بالمنوفية لدعم الرئيس







المنوفية - محمود شاكر

نظم الاتحاد الإقليمى للجمعيات الأهلية بمحافظة المنوفية، بالتنسيق مع المجلس القومى للمرأة بالمحافظة، مؤتمرا جماهيريا حاشدا بقاعة اللؤلؤة بقرية شطانوف التابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية، لدعم الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية للترشح لفترة رئاسية ثانية .

شارك فى المؤتمر الدكتور طلعت عبدالقوى رئيس الاتحاد العام للجمعيات، وحسين القليط رئيس الاتحاد الإقليمى للجمعيات الاهلية بمحافظة المنوفية، وعلى إبراهيم رئيس اتحاد عمال مصر بالمنوفية، والدكتورة هناء سرور وكيل وزارة الصحة الأسبق بالمنوفية، والعميد عمر زعير رئيس الفرق باشمون، والرائد عبدالله عبدالمنعم نائب مأمور مركز أشمون، والرائد أحمد الشافعى رئيس مباحث مركز أشمون، والنقيب ماجد عبود معاون مباحث المركز، وورد عدلى عضو المجلس القومى للمرأة، وإيناس محى الدين عضو المجلس القومى للمرأة، والنائب صابر عبدالقوى عضو مجلس النواب، وأحمد جمال الدين نائب رئيس مركز ومدينة أشمون، وقدم المؤتمر الإعلامى سعيد أحمد خضر .

وأكد الجميع على ضرورة الخروج والمشاركة الفاعلة فى الاننتخابات من أجل الوصول إلى أعلى قدر من الأصوات والقضاء على أى حملات للتشوية للانتخابات الرئاسية والتى ينتظرها الغرب بشكل كبير للانقضاض على مصر، وطالب الجميع بأن تخرج المرأة المصرية بكل قوتها من أجل الحفاظ على الاستحقاقات الدستورية ومن أجل الممارسة الفاعلة فى الانتخابات الرئاسية التى تحقق أمن وأمان المصريين .







