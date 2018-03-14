صور.. مؤتمر جماهيرى لدعم وتأييد السيسي بقرية المنيرة بالقناطر الخيرية







القليوبية - نيفين طه

نظم مجموعة من شباب القرية ورابطة نهوض بلدى المنيرة، مؤتمرًا جماهيريًا لدعم وتأييد السيسى فى الانتخابات الرئاسية المقبلة، والذى استضافته قرية المنيرة بالقناطر الخيرية.

وتعهد الحضور على المشاركة الجادة والفاعلة فى الانتخابات، حتى يثبتوا للعالم أجمع أن الشعب المصرى يعى جيدا التحديات الأقليمية والعالمية التى تواجه مصر فى هذه المرحلة الهامة من تاريخ الوطن، ومشاركتهم فى الانتخابات المقرر عقدها يومى 26 و27 و28 مارس الجارى، حتى تستمر مسيرة العطاء ويعم الأمن والاستقرار ربوع مصرنا الغالية .

وفى كلمته أكد المنسق العام لحملة "كلنا معاك من أجل مصر" بدائرة القناطر الخيرية، موفق الكيلانى، على أن مشاركة الناخبين فى الانتخابات الرئاسية، هى أكبر دليل على دعم التنمية والاستقرار فى مصر، وعلى الجميع أن يكون له دور فى دعم مشاركة المواطنين فى الانتخابات، كونه واجب وطنى فى هذه المرحلة، والتى نواجه فيها دعوات المقاطعة والإرهاب .

وأضاف الكيلانى، أن الجيش المصرى يحارب فى سيناء، ونحن نحارب الفكر المتطرف بالمشاركة فى الانتخابات، مؤكدًا على أن مصر حماها الله عبر العصور، وأهلك كل الطغاة على حدودها .























