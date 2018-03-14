video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الأربعاء، 14 مارس 2018 05:27 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

صور.. مؤتمر جماهيرى حاشد لدعم الرئيس السيسي فى الانتخابات ببنى سويف

الأربعاء، 14 مارس 2018 03:57 م
صور.. مؤتمر جماهيرى حاشد لدعم الرئيس السيسي فى الانتخابات ببنى سويف جانب من المؤتمر





بنى سويف ايمن لطفى
إضافة تعليق

أكد النائب بدوى النويشى "عضو الهيئة البرلمانية لائتلاف دعم مصر عن حزب مستقبل وطن بدائرة مركز وبندر الواسطى ببنى سويف، على أن مصر شهدت فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى شبكة طرق عملاقة، داعيا الجميع للوقوف صفا واحدا وتوحيد الكلمة والسير بنية صادقة وإرادة قوية لمواجهة التحديات الحقيقية التى تواجهها مصر، مجددا الثقة فى السيسى للعبور بمصر إلى آفاق المستقبل، والقضاء على الإرهاب.

 

جاء ذلك خلال مشاركته بمؤتمر جماهيرى نظمته اليوم هندسة طرق مركز الواسطى شمال بنى سويف لدعم وتأييد ترشح الرئيس عبدالفتاح السيسى، لفترة ثانية، وذلك بسرادق أقيم أمام مقر هندسة الطرق بمدينة الواسطى.

 

حضر المؤتمر المهندس ناصر فراج مدير عام مديرية الطرق والنقل ببنى سويف ورجب سلومة رئيس هندسة طرق مركز الواسطى، وكمال سلومة رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الواسطى، ومحمد الصباغ المدير التنفيذى لائتلاف دعم مصر بمركز الواسطى، والشيخ رجب حسين عبداللطيف "مدير إدارة أوقاف الواسطى، والقس أنجيلوس القمص مقار كاهن كنيسة مارى جرجس بالواسطى وياسر سيد رئيس الوحدة المحلية بميدوم، وشريف ياسين رئيس الوحدة المحلية بأنفسط، وأحمد رجب وهانى أبوالقاسم العمدة "مدير ادارة التعلم النشط بإدارة الواسطى التعليمية، والعاملين بالطرق ومواطنى المدينة وقرى المركز.

 

 

 

1- النائب بدوى النويشي يتحدث خلال المؤتمر
 النائب بدوى النويشى يتحدث خلال المؤتمر

2- جانب من المؤتمر
 جانب من المؤتمر

3-النائب بدوى النويشي
النائب بدوى النويشي

3-جانب من الحضور
جانب من الحضور

4- مؤتمر هندسة الطرق لدعم السيسي
مؤتمر هندسة الطرق لدعم السيسي

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

صور .. مستقبل وطن ينظم مؤتمرا بقرية بنى حله فى بنى سويف لدعم السيسى بالانتخابات

بنى سويف

محافظه بنى سويف

اخبار المحافظات

اخبار مصر

مؤتمر دعم السيسي




لا تفوتك
الوطنية للانتخابات: تصويت الخارج يبدأ بنيوزيلاندا وينتهى بالساحل الغربى بأمريكا

الوطنية للانتخابات: تصويت الخارج يبدأ بنيوزيلاندا وينتهى بالساحل الغربى بأمريكا

التعليم: استمرار الدراسة بالمدارس غير المخصصة كمقرات للجان الانتخابات

التعليم: استمرار الدراسة بالمدارس غير المخصصة كمقرات للجان الانتخابات

صور..الإهمال يضرب حدائق الأهرام..المنطقة تتجه نحو العشوائية بسرعة التوك توك..والقمامة تسكن جوانب المدينة وتكسير الطرق والورش المُخالفة تزعج السكان..والأهالى يقترحون تأسيس اتحاد شغالين للتخلص من دوامة المسئولين

صور..الإهمال يضرب حدائق الأهرام..المنطقة تتجه نحو العشوائية بسرعة التوك توك..والقمامة تسكن جوانب المدينة وتكسير الطرق والورش المُخالفة تزعج السكان..والأهالى يقترحون تأسيس اتحاد شغالين للتخلص من دوامة المسئولين

"الأموال العامة" تواصل التحقيقات فى استيلاء 3 مسئولين بشركة بترول على 962 مليون دولار .. تحريات رقابية استمرت 6 أشهر.. المتهمون تلاعبوا بكميات وأسعار البترول الموردة.. وأسسوا شركة وهمية لتهريب الأموال لقطر

"الأموال العامة" تواصل التحقيقات فى استيلاء 3 مسئولين بشركة بترول على 962 مليون دولار .. تحريات رقابية استمرت 6 أشهر.. المتهمون تلاعبوا بكميات وأسعار البترول الموردة.. وأسسوا شركة وهمية لتهريب الأموال لقطر

مشجعو الأهلى يعرضون عبد الله السعيد للبيع على مواقع التسوق بـ800 جنيه

مشجعو الأهلى يعرضون عبد الله السعيد للبيع على مواقع التسوق بـ800 جنيه

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة