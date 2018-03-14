صور.. مؤتمر جماهيرى حاشد لدعم الرئيس السيسي فى الانتخابات ببنى سويف







بنى سويف ايمن لطفى

أكد النائب بدوى النويشى "عضو الهيئة البرلمانية لائتلاف دعم مصر عن حزب مستقبل وطن بدائرة مركز وبندر الواسطى ببنى سويف، على أن مصر شهدت فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى شبكة طرق عملاقة، داعيا الجميع للوقوف صفا واحدا وتوحيد الكلمة والسير بنية صادقة وإرادة قوية لمواجهة التحديات الحقيقية التى تواجهها مصر، مجددا الثقة فى السيسى للعبور بمصر إلى آفاق المستقبل، والقضاء على الإرهاب .

جاء ذلك خلال مشاركته بمؤتمر جماهيرى نظمته اليوم هندسة طرق مركز الواسطى شمال بنى سويف لدعم وتأييد ترشح الرئيس عبدالفتاح السيسى، لفترة ثانية، وذلك بسرادق أقيم أمام مقر هندسة الطرق بمدينة الواسطى.

حضر المؤتمر المهندس ناصر فراج مدير عام مديرية الطرق والنقل ببنى سويف ورجب سلومة رئيس هندسة طرق مركز الواسطى، وكمال سلومة رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الواسطى، ومحمد الصباغ المدير التنفيذى لائتلاف دعم مصر بمركز الواسطى، والشيخ رجب حسين عبداللطيف "مدير إدارة أوقاف الواسطى، والقس أنجيلوس القمص مقار كاهن كنيسة مارى جرجس بالواسطى وياسر سيد رئيس الوحدة المحلية بميدوم، وشريف ياسين رئيس الوحدة المحلية بأنفسط، وأحمد رجب وهانى أبوالقاسم العمدة "مدير ادارة التعلم النشط بإدارة الواسطى التعليمية، والعاملين بالطرق ومواطنى المدينة وقرى المركز.