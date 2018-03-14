صور.. مؤتمر تأييد السيسي بشبين القناطر: سنثبت للعالم أن الشعب يدرك التحديات







القليوبية نيفين طه

استضافت قرية الأحراز التابعة لمدينة شبين القناطر، مؤتمرا جماهيريا كبيرا لدعم وتأييد الرئيس عبد الفتاح السيسى، فى الانتخابات الرئاسية المقبلة، نظمه النائب سمير صبحى عضو مجلس النواب عن دائرة شبين القناطر.

وتعهد الحضور، بالمشاركة الجادة والفاعلة فى الانتخابات، حتى يثبتوا للعالم أجمع أن الشعب المصرى يعى جيدا التحديات الاقليمية، والعالمية التى تواجه مصر فى هذه المرحلة الهامة من تاريخ الوطن، حتى تستمر مسيرة العطاء ويعم الأمن والاستقرار ربوع مصرنا الغالية .

وأكد النائب سمير صبحى عضو مجلس النواب عن دائرة شبين القناطر ومنظم المؤتمر، على ضرورة عدم الانصياع للدعوات المشبوهة لمقاطعة الانتخابات، والالتفاف حول القيادة السياسية، مشيرا إلى أن مصر نجحت فى العبور لبر الأمان من خلال توفير الأمن، والقضاء على مخططات الجماعات الإرهابية.

وشدد النائب البرلمانى محمود بدر، على ضرورة خروج الناخبين من أبناء القليوبية، وعددهم 3 ملايين مواطن فى الانتخابات، لكى يظهروا معدن الشعب المصرى الوطنى الأصيل، فى الحفاظ على بلاده أمام العالم، مشيرا أن السنوات الأربعة الماضية، شهدت تحقيق العديد من الإنجازات على مستوى الجمهورية، برغم التحديات التي تواجهها البلاد.

شارك فى المؤتمر، اعضاء مجلس النواب، عبد العزيز الصفتى، ومصطفى الكمار، ورشاد شكري، وحسين عشماوي، والشيخ محمود أبو حبسه وكيل وزارة الاوقاف، والمهندس مصطفى مجاهد رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالقليوبية، وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية بمحافظة القليوبية.