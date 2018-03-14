صور.. مأمور شرطة الواسطى ببنى سويف يكرم ممرضة لجهودها







بنى سويف - هانى فتحى

كرم المقدم محمد نبيل فهمى مأمور مركز شرطة الواسطى، التابع لمديرية أمن بنى سويف، الممرضة إيمان فتحى يوسف "رئيس هيئة تمريض الوحدة الصحية بأبويط".

وقدم مأمور مركز الشرطة للممرضة، شهادة تقدير على مجهوداتها، وتعاونها وطاقم تمريض بالمستشفى مع أفراد قوات الأمن المنوط بهم تأمين زيارة الرئيس السيسى لمنطقة كوم أبو راضى الصناعية.



شهادة التقدير المقدمة للممرضة