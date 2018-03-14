صور.. لحظة وصول حسن راتب مقر مؤتمر دعم السيسى بدمياط مستقلا "كارتة"الأربعاء، 14 مارس 2018 09:11 م
لحظة وصول حسن راتب مقر مؤتمر دعم السيسى
دمياط عبده عبد البارى
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وصل الدكتور حسن راتب رئيس جامعة سيناء وقناة المحور، إلى مقر الجماهيرى الحاشد الذى تنظمه حملة «أنت الأمل» لدعم ترشح الرئيس عبد الفتاح السيسى فى الانتخابات الرئاسية المقبلة، والذى يُقام بقرية البراشية التابعة لمركز فارسكور بمحافظة دمياط، مستقلا عربة كارتة تجرها الخيل، بحضور لفيف من رجالات السياسة والعلم والدين والإعلام والفن.
حضر المؤتمر، أحمد خميس رئيس الأكاديمية المصرية للحاسبات بطنطا، والفنان الكبير سمير الإسكندرانى، والدكتور سعد نصار محافظ الفيوم السابق، والدكتور أحمد عبد الظاهر رئيس الاتحاد العام للتعاونيات، ود. على جمعة مفتى الديار المصرية السابق، والإعلامية مها عثمان، والشيخ مظهر شاهين، والقمس اثناسيوس رزق.
وتأتى اقامة المؤتمر، فى إطار تحفيز الجماهير للنزول والمشاركة الفعالة فى الانتخابات المقبلة، من خلال عرض الإنجازات الكبيرة التى قدمها الرئيس السيسى خلال الولاية الأولى لرئاسته.
وفى سياق متصل، فرضت مديرية أمن دمياط، إجراءات أمنية مشددة لتأمين المؤتمر.
السيارة الكارته
حسن راتب يصل الى مقر المؤتمر
وصول حسن راتب
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