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صور.. "كلنا معاك" تنظم مؤتمرا جماهيريا بمدينة السادات فى المنوفية لدعم السيسى

الأربعاء، 14 مارس 2018 06:17 م
صور.. "كلنا معاك" تنظم مؤتمرا جماهيريا بمدينة السادات فى المنوفية لدعم السيسى الحضور بالمؤتمر





المنوفية _ محمد فتحى
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نظمت حملة "كلنا معاك من أجل مصر" تحت رعاية النائب الدكتور سامى المشد عضو مجلس النواب عن دائرة السادات بمحافظة المنوفية، مؤتمرا جماهيريا حاشدا بالمنطقة الثامنة بمدينة السادات، لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسى لفترة رئاسية ثانية.

حضر من نواب المحافظة النائب محمود محيى الدين عضو مجلس النواب عن دائرة مركز أشمون، النائب إبراهيم خليف عضو مجلس النواب عن دائرة تلا_ الشهداء، وعدد من نواب رئيس جامعة السادات، الدكتور حمدى عمارة نائب رئيس جامعة السادات لشئون التعليم والطلاب، وعدد من عمداء جامعة السادات، والمهندس علاء منيع رئيس جهاز مدينة السادات، وسط تواجد أمنى مكثف من قبل قوات الامن، تحت إشراف اللواء أحمد عتمان مدير أمن المنوفية، والعميد السيد سلطان مدير المباحث الجنائية.

بدأ المؤتمر، بالوقوف دقيقة حدادا على أرواح شهداء القوات المسلحة والشرطة، الذين ضحوا بأرواحهم من أجل تراب الوطن الغالى مصر.

وأكد النائب سامى المشد عضو مجلس النواب عن دائرة السادات، والراعى الرسمى للمؤتمر، أن على جميع المصريين الخروج للإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية، لكى نثبت للعالم جميعا أن الشعب المصرى قادر على التغير. مشيرا إلى أن الهدف من هذه المؤتمرات هو التأكيد على أهمية المشاركة بكثافة فى الانتخابات الرئاسية المقبلة، وانتخاب الرئيس السيسى لولاية ثانية لاستكمال ما تم البدء فيه من مشروعات عملاقة فى مختلف المجالات.

 
الحضور بالمؤتمر
الحضور بالمؤتمر

المشاركين بالمؤتمر
المشاركين بالمؤتمر

جانب من المؤتمر
جانب من المؤتمر

 


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