صور.. قذاف الدم يقدم واجب العزاء فى وفاة الفريق صفى الدين ابوشناف بالمنيا







كتب – أحمد جمعة

قام أحمد قذاف الدم المسئول السياسي لجبهة النضال الوطنى، بزيارة لمحافظة المنيا لتقديم واجب العزاء فى وفاة الفريق صفى الدين أبوشناف رئيس أركان حرب القوات المسلحة المصرية الأسبق.

وقد إستقبلته مشائخ وعمد قبيلة الجوازي والقبائل العربيه في الصعيد .