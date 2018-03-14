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صور.. قذاف الدم يقدم واجب العزاء فى وفاة الفريق صفى الدين ابوشناف بالمنيا

الأربعاء، 14 مارس 2018 11:44 م
صور.. قذاف الدم يقدم واجب العزاء فى وفاة الفريق صفى الدين ابوشناف بالمنيا قذاف الدم يقدم واجب العزاء





كتب – أحمد جمعة
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قام أحمد قذاف الدم المسئول السياسي لجبهة النضال الوطنى، بزيارة لمحافظة المنيا لتقديم واجب العزاء فى وفاة الفريق صفى الدين أبوشناف رئيس أركان حرب القوات المسلحة المصرية الأسبق.

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وقد إستقبلته مشائخ وعمد قبيلة الجوازي والقبائل العربيه في الصعيد .

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قذاف الدم

المنيا

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