صور.. قذاف الدم يقدم واجب العزاء فى وفاة الفريق صفى الدين ابوشناف بالمنيا

صور.. قذاف الدم يقدم واجب العزاء فى وفاة الفريق صفى الدين ابوشناف بالمنياالأربعاء، 14 مارس 2018 11:44 م
قذاف الدم يقدم واجب العزاء
كتب – أحمد جمعة
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قام أحمد قذاف الدم المسئول السياسي لجبهة النضال الوطنى، بزيارة لمحافظة المنيا لتقديم واجب العزاء فى وفاة الفريق صفى الدين أبوشناف رئيس أركان حرب القوات المسلحة المصرية الأسبق.
وقد إستقبلته مشائخ وعمد قبيلة الجوازي والقبائل العربيه في الصعيد .
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