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صور.. فريق التوعية بـ"مياه الأقصر" ينظم ندوة لطلاب مدرسة ناصر الإعدادية بإسنا

الأربعاء، 14 مارس 2018 02:50 م
صور.. فريق التوعية بـ"مياه الأقصر" ينظم ندوة لطلاب مدرسة ناصر الإعدادية بإسنا فريق التوعية بشركة مياة الأقصر





الأقصر – أحمد مرعى
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نظم فريق التوعية والإعلام بإدارة مياه إسنا التابعة لشركة مياة الشرب بالأقصر، ندوة توعية بمدرسة ناصر الإعدادية بنين بإسنا، حيث حاضر خلالها الكيميائى يوسف عبد الفتاح مدير معمل إسنا، ورحاب عبد الغنى مسئول إدارة التوعية بإسنا، تحت إشراف مديرمدرسة إسنا عمر مصطفى عدوى، ومحمد عبد العاطى أخصائى التكنولوجيا بالمدرسة.

بدأت الندوة بترحيب مسئولى المدرسة بفكرة نشر ثقافة ترشيد استهلاك المياه، وتناولت الندوة أهمية المياه وكيفية ترشيدها، ودارت الندوة حول ضرورة ترشيد استهلاك المياه وكيفية استغلالها بالشكل الأمثل والمحافظة عليها وعن دورمحطات المياه، ومراحل إنتاج المياه حتى تصل الى المواطن بصورة مرضيه وموثوق فيها وتبادل الطرفين الأسئلة حول مشكلة الفلاتر المنزلية، وتم توضيح فكره الترويج الغير صحيح بالتجربة العمليه كما أرشد فريق التوعية الطلبة بأرقام الخط الساخن 125 لسرعة العمل على حل أي مشكلة طارئة ووجهوا الدعوة لمسئولى المدرسة للقيام بزيارة لمحطة مياه الشرب بإسنا لرؤية مراحل تنقية المياه بشكل عملى.

 

فريق التوعية بشركة مياة الأقصر ينظم ندوة لطلاب مدرسة ناصر الإعدادية بإسنا
فريق التوعية بشركة مياة الأقصر ينظم ندوة لطلاب مدرسة ناصر الإعدادية بإسنا

 

تفاعل الطلاب خلال فعاليات الندوة بالمدرسة
تفاعل الطلاب خلال فعاليات الندوة بالمدرسة

 

كيميائيين شركة المياة يحاضرون للطلاب بالندوة
كيميائيين شركة المياة يحاضرون للطلاب بالندوة

 


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