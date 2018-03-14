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الأربعاء، 14 مارس 2018 04:56 م
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صور .. غلق وتشميع 29 محلا بمدينة النور والكوثر بحى عتاقة

الأربعاء، 14 مارس 2018 04:16 م
صور .. غلق وتشميع 29 محلا بمدينة النور والكوثر بحى عتاقة تشميع محلات





السويس- سيد نون
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شمع حى عتاقة بالسويس 29 محلا بمدينتى النور والكوثر بسبب عدم سدادهم مستحقات المحافظة المالية.

وقال وليد شوقي، رئيس حى عتاقة، إنه فى اطار تعليمات اللواء أحمد محمد حامد محافظ السويس بتطبيق القانون على المخالفين وسداد المبالغ المالية المستحقة على أصحابها والمتأخرات عن الأراضى والورش والوحدات السكنية والمحلات ممن حصلوا عليها فى المزادات العلنية فى الفترات السابقة ، بالاضافة إلى التأكيد على استقرار الشارع السويسى والقضاء على العشوائيات المنتشرة - تم تنفيذ حملة بنطاق حى عتاقة ، أسفرت عن إغلاق وتشميع 29 محلا بمدينتى النور والكوثر وبذلك يتبقى إغلاق عدد 31 محلاً بمدينتى اليسر والرحاب .

وأكد وليد شوقي، أنه كان قد صدر قرار من المستشار القضائى لمحافظة السويس بإغلاق60محلاً بنطاق حى عتاقة بسبب عدم سداد مستحقات مالية عليهم .

 

 

1 - تشميع
 تشميع محلات
2- اغلاق لعدم سداد مستحقات
اغلاق لعدم سداد المستحقات
3- حي عتاقة
 حي عتاقة
 

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