صور.. عروض مائية بأعلام مصر فى الإسكندرية لدعم الرئيس السيسى







الإسكندرية - أسماء على بدر

نظم ائتلاف دعم مصر مسيرة وعروض مائية بشاطئ ميامى بالإسكندرية حاملين أعلام مصر، وذلك دعما للرئيس عبد الفتاح السيسى لفترة رئاسية جديدة.

وقال محمد عز رئيس الائتلاف على مستوى الجمهورية، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إن المسيرة هدفها حث للمواطنين للنزول للانتخابات الرئاسية وتشجيع الشباب للمشاركة والإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية.

وأضاف أن الفعالية ستتضمن عرض فيلم تسجيلى عن المشروعات القومية وحفل فنى سيشارك فيه عدد من نواب دائرة المنتزه والرموز السياسية الإسكندرية.

حضر الفعالية النائب إبراهيم عبد الوهاب، والنائب سامح السايح، وأعضاء المكتب السياسى للائتلاف، واللواء أحمد حجازى وكيل الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية.











