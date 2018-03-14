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الأربعاء، 14 مارس 2018 09:39 م
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صور.. طفلان من داعش يعدمان 3 جنود أفغانيين رميًا بالرصاص فى ننجرهار

الأربعاء، 14 مارس 2018 08:37 م
صور.. طفلان من داعش يعدمان 3 جنود أفغانيين رميًا بالرصاص فى ننجرهار أطفال داعش





كتب عبد الوهاب الجندى
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أجبر تنظيم دعش الإرهابى، طفلين على تنفيذ الإعدام، بحق ثلاثة أشخاص يرتدون الزى البرتقالى فى منطقة ننجرهار الأفغانية، رميًا بالرصاص.

ونشر التنظيم المتطرف على الإنترنت، صورًا وكتب عليها: "تصفية عنصرين فى الجيش الأفغانى وجاسوس يعمل لصالحه فى ننجرهار".

واقتاد عناصر تنظيم داعش الإرهابى، الأشخاص الذين نفذ بحقهما الإعدام فى منطقة محيطة بالأشجار، ليقوم الطفلين الذين لم يتجاوز عمرهما 10 سنوات ظهروا في الصور بإعدامهما رميًا بالرصاص.

أطفال داعش يقتادوا المعتقلين
أطفال داعش يقتادوا المعتقلين

 

داعش في أفغانستان
داعش في أفغانستان

 

قبل تنفيذ الإعدام
قبل تنفيذ الإعدام

 


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