صور .. رئيس كلية الدار الجامعية بدبى تكرم رئيس جامعة مدينة السادات







المنوفية - محمود شاكر

كرم الدكتور عز الدين الحطاب رئيس كلية الدار الجامعية بدبى، كلاً من الدكتور أحمد بيومى رئيس جامعة مدينة السادات، والدكتور هانى يوسف نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، ومجموعة من الأساتذة المتدربين خلال فعاليات ورشة عمل حول "تقويم مؤسسات التعليم العالى بالوطن العربى" فى إطار أنشطة إتحاد الجامعات العربية والمقامة حاليا بدبى.



رئيس كلية الدر الجامعية بدبى يكرم رئيس جامعة مدينة السادات