صور.. حى العجوزة يغلق 3 مقاهى مخالفة ويزيل مبان بدون تراخيص

صور.. حى العجوزة يغلق 3 مقاهى مخالفة ويزيل مبان بدون تراخيصالأربعاء، 14 مارس 2018 12:06 م
حى العجوزة يغلق 3 مقاهى مخالفة
كتب سيد الخلفاوى
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أغلق حى العجوزة بالجيزة، برئاسة اللواء جمال الشبكشى، عدد من المقاهى المخالفة، فى حملة مكبرة شنها الحى لمراجعة التراخيص ورفع الإشغالات، حيث شمع الحى مقاهى مخالف بشارع عبد العزيز جاويش و 2 مقهى بشارع الحجاز ميدان موسى جلال وتم إيداع ما تم رفعه من إشغالات بمخازن الحي مع تحرير المحاضر اللازمة للمخالفين.
وقال اللواء جمال الشبكشى رئيس حى العجوزة، إن الحى أزال مبانى مخالفة أعلى أسطح العقارين 8 شارع حماد من شارع السودان - المهندسين و 52 شارع شاهين - العجوزة، كما تم إزالة مبانى حديثة فى المهد عبارة عن غرفة أعلى سطح العقار 2 شارع سيد عفا الله من شارع مرسى محمود - خلف محطة الصرف الصحى - أرض اللواء.
حى العجوزة يغلق 3 مقاهى مخالفة ويزيل مبان مخالفة (1)
حى العجوزة يغلق 3 مقاهى مخالفة ويزيل مبان مخالفة (2)
حى العجوزة يغلق 3 مقاهى مخالفة ويزيل مبان مخالفة (3)
حى العجوزة يغلق 3 مقاهى مخالفة ويزيل مبان مخالفة (4)
حى العجوزة يغلق 3 مقاهى مخالفة ويزيل مبان مخالفة (5)
حى العجوزة يغلق 3 مقاهى مخالفة ويزيل مبان مخالفة (6)
حى العجوزة يغلق 3 مقاهى مخالفة ويزيل مبان مخالفة (7)
حى العجوزة يغلق 3 مقاهى مخالفة ويزيل مبان مخالفة (8)
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