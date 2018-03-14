صور.. حى السلام أول يصادر كميات من الأقمشة ويحطم عدد من سيارات الكارو







كتب سيد الخلفاوى

نفذ حى السلام أول، برئاسة اللواء خالد محمد شحاتة، حملة مكبرة للرقابة على المحال ومراجعة التراخيص، ورفع الإشغالات، بالتعاون مع شرطة المرافق، حيث ثادرت الحملة كميات كبيرة من الأقمشة من المحال المخالفة بمدينة قباء وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المحال، وإيداع المضبوطات بمخازن الحى.

وأكد اللواء خالد محمد شحاتة رئيس حى السلام أول، أنه تم تنظيم حملة لرفع الإشغالات على شارع جمال عبد الناصر وجسر السويس وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإيداع المضبوطات بمخازن الحى.

وفى السياق حطم الحى عدد من عربات الكارو التى تم مصادرتها تنفيذا لتوجيهات محافظ القاهرة، لمنع سيرها فى فى الشوارع ضمن مشروع "القاهرة بلا كارو"، لاستعادة المظهر الحضارى للعاصمة.



حى السلام يشن حملة مكبرة لإزالة المخالفات (1)



حى السلام يشن حملة مكبرة لإزالة المخالفات (2)



حى السلام يشن حملة مكبرة لإزالة المخالفات (3)



حى السلام يشن حملة مكبرة لإزالة المخالفات (4)



حى السلام يشن حملة مكبرة لإزالة المخالفات (5)



حى السلام يشن حملة مكبرة لإزالة المخالفات (6)



حى السلام يشن حملة مكبرة لإزالة المخالفات (7)



حى السلام يشن حملة مكبرة لإزالة المخالفات (8)



حى السلام يشن حملة مكبرة لإزالة المخالفات (9)



حى السلام يشن حملة مكبرة لإزالة المخالفات (10)



حى السلام يشن حملة مكبرة لإزالة المخالفات (11)