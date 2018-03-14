video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الأربعاء، 14 مارس 2018 12:47 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

صور.. حى السلام أول يصادر كميات من الأقمشة ويحطم عدد من سيارات الكارو

الأربعاء، 14 مارس 2018 11:47 ص
صور.. حى السلام أول يصادر كميات من الأقمشة ويحطم عدد من سيارات الكارو حى السلام يشن حملة مكبرة لإزالة المخالفات





كتب سيد الخلفاوى
إضافة تعليق

نفذ حى السلام أول، برئاسة اللواء خالد محمد شحاتة، حملة مكبرة للرقابة على المحال ومراجعة التراخيص، ورفع الإشغالات، بالتعاون مع شرطة المرافق، حيث ثادرت الحملة كميات كبيرة من الأقمشة من المحال المخالفة بمدينة قباء وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المحال، وإيداع المضبوطات بمخازن الحى.

وأكد اللواء خالد محمد شحاتة رئيس حى السلام أول، أنه تم تنظيم حملة لرفع الإشغالات على شارع جمال عبد الناصر وجسر السويس وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإيداع المضبوطات بمخازن الحى.

وفى السياق حطم الحى عدد من عربات الكارو التى تم مصادرتها تنفيذا لتوجيهات محافظ القاهرة، لمنع سيرها فى فى الشوارع ضمن مشروع "القاهرة بلا كارو"، لاستعادة المظهر الحضارى للعاصمة.

حى السلام يشن حملة مكبرة لإزالة المخالفات (1)
حى السلام يشن حملة مكبرة لإزالة المخالفات (1)

 

حى السلام يشن حملة مكبرة لإزالة المخالفات (2)
حى السلام يشن حملة مكبرة لإزالة المخالفات (2)

 

 

حى السلام يشن حملة مكبرة لإزالة المخالفات (3)
حى السلام يشن حملة مكبرة لإزالة المخالفات (3)

 

 

حى السلام يشن حملة مكبرة لإزالة المخالفات (4)
حى السلام يشن حملة مكبرة لإزالة المخالفات (4)

 

 

حى السلام يشن حملة مكبرة لإزالة المخالفات (5)
حى السلام يشن حملة مكبرة لإزالة المخالفات (5)

 

 

حى السلام يشن حملة مكبرة لإزالة المخالفات (6)
حى السلام يشن حملة مكبرة لإزالة المخالفات (6)

 

 

حى السلام يشن حملة مكبرة لإزالة المخالفات (7)
حى السلام يشن حملة مكبرة لإزالة المخالفات (7)

 

 

حى السلام يشن حملة مكبرة لإزالة المخالفات (8)
حى السلام يشن حملة مكبرة لإزالة المخالفات (8)

 

 

حى السلام يشن حملة مكبرة لإزالة المخالفات (9)
حى السلام يشن حملة مكبرة لإزالة المخالفات (9)

 

 

حى السلام يشن حملة مكبرة لإزالة المخالفات (10)
حى السلام يشن حملة مكبرة لإزالة المخالفات (10)

 

 

حى السلام يشن حملة مكبرة لإزالة المخالفات (11)
حى السلام يشن حملة مكبرة لإزالة المخالفات (11)

 

 

حى السلام يشن حملة مكبرة لإزالة المخالفات (12)
حى السلام يشن حملة مكبرة لإزالة المخالفات (12)

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

حى السلام أول يزيل عقار مكون من 3 أدوار لخطورته الداهمة على المواطنين

رئيس حى السلام أول يحذر المواطنين من عمليات نصب باسم موظفى الحى

القاهرة

الكارو

القاهرة بلا كارو

السلام

السلام اول




لا تفوتك
وزير التموين لـ"اليوم السابع": توفير الاعتمادات المالية لسلع ومنتجات رمضان

وزير التموين لـ"اليوم السابع": توفير الاعتمادات المالية لسلع ومنتجات رمضان

التعليم: تجهيز 29 مدرسة يابانية.. و40 منشأة تدخل الخدمة سبتمبر المقبل

التعليم: تجهيز 29 مدرسة يابانية.. و40 منشأة تدخل الخدمة سبتمبر المقبل

هل يصبح "التعذيب" عائقا أمام قيادة أول امرأة فى تاريخ أمريكا لـ"CIA"؟.. "جينا هاسبل" ارتبط اسمها بالسجون السرية لبلادها بالعالم.. وصفت بـ"الجاسوسة".. وعزلت من "الخدمة الوطنية" بسبب الترحيل والاحتجاز والاستجواب

هل يصبح "التعذيب" عائقا أمام قيادة أول امرأة فى تاريخ أمريكا لـ"CIA"؟.. "جينا هاسبل" ارتبط اسمها بالسجون السرية لبلادها بالعالم.. وصفت بـ"الجاسوسة".. وعزلت من "الخدمة الوطنية" بسبب الترحيل والاحتجاز والاستجواب

صور.. المحافظات ترفع حالة الطوارئ استعدادا للانتخابات الرئاسية.. الفيوم تجهز 304 لجان و222 أخرى بالإسماعيلية.. الأقصر ترفع كفاءة 195 لجنة داخل 170 مقرا انتخابيا.. ومولد كهرباء إضافى بمقار الاقتراع فى الغربية

صور.. المحافظات ترفع حالة الطوارئ استعدادا للانتخابات الرئاسية.. الفيوم تجهز 304 لجان و222 أخرى بالإسماعيلية.. الأقصر ترفع كفاءة 195 لجنة داخل 170 مقرا انتخابيا.. ومولد كهرباء إضافى بمقار الاقتراع فى الغربية

اتعلموها بقى.. 4 أخطاء شائعة فى التجميل أبرزها طريقة وضع الكونسلير

اتعلموها بقى.. 4 أخطاء شائعة فى التجميل أبرزها طريقة وضع الكونسلير

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة