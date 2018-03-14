صور.. حملة لتطعيم أكثر من مليونى طفل ضد الدفتيريا فى 20 محافظة يمنية

صور.. حملة لتطعيم أكثر من مليونى طفل ضد الدفتيريا فى 20 محافظة يمنيةالأربعاء، 14 مارس 2018 05:09 ص
حملة التطعيم في اليمن
كتب عبد الوهاب الجندى
إضافة تعليق
نظم عدد من الأطباء فى وزارة الصحة اليمنية، حملة لتطعيم الأطفال ضد مرض الدفتيريا فى أكثر من محافظة ومدينة يمنية، وفق صور نشرتها وكالة الأنباء رويترز.
وأطلقت منظمتا الصحة العالمية و"اليونيسيف" بداية الأسبوع، حملة لتطعيم أكثر من مليونى طفل يمنى فى 20 محافظة ضد مرض الدفتيريا (الخناق)، فى مسعى للحد من انتشاره وتقليل نسبة الوفيات بين الأطفال، وذلك فى أعقاب ارتفاع الإصابات إلى نحو ألف إصابة، خصوصاً فى المناطق التى يسيطر عليها الانقلابيون الحوثيون.
الجدير بالذكر أن منظمة الصحة العالمية أعلنت فى وقت سابق، ارتفاع الوفيات جراء مرض الدفتيريا فى اليمن، إلى 73 حالة، منذ أغسطس 2017، مشيرة إلى أنه تم تسجيل هذه الحالات فى 20 محافظة من أصل 23، وفى 176 مديرية من أصل 333، حتى 10 مارس 2018.
تطعيم طفل
تطعيم طفله
تلقيح ضد مرض الدفتيريا
طفلة تبكي أثناء تطعيمها
يمنية تحمل طفلتها للتطعيم
إضافة تعليق
التهجير وسحب الجنسية جرائم "تنظيم الحمدين" ضد القطريين.. نظام تميم يقمع أبناء شعبه من أجل انفراده بالسلطة.. اعتقال عشرات المعارضين وتعذيبهم وملاحقة أفراد بالأسرة الحاكمة.. و"آل غفران" أكبر القبائل المضطهدة
انطلاق صافرة الصمت الانتخابى للانتخابات الرئاسية بالخارج.. حملة "السيسى" تخطر وكلائها باحترام الدستور واستعدادات بغرفة عمليات.. وموسى مصطفى يعول على كتلة دول الخليج.. وفقيه قانونى: الدعاية المحلية لا علاقة لها
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة