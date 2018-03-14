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صور.. حملة لتطعيم أكثر من مليونى طفل ضد الدفتيريا فى 20 محافظة يمنية

الأربعاء، 14 مارس 2018 05:09 ص
صور.. حملة لتطعيم أكثر من مليونى طفل ضد الدفتيريا فى 20 محافظة يمنية حملة التطعيم في اليمن





كتب عبد الوهاب الجندى
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نظم عدد من الأطباء فى وزارة الصحة اليمنية، حملة لتطعيم الأطفال ضد مرض الدفتيريا فى أكثر من محافظة ومدينة يمنية، وفق صور نشرتها وكالة الأنباء رويترز.

وأطلقت منظمتا الصحة العالمية و"اليونيسيف" بداية الأسبوع، حملة لتطعيم أكثر من مليونى طفل يمنى فى 20 محافظة ضد مرض الدفتيريا (الخناق)، فى مسعى للحد من انتشاره وتقليل نسبة الوفيات بين الأطفال، وذلك فى أعقاب ارتفاع الإصابات إلى نحو ألف إصابة، خصوصاً فى المناطق التى يسيطر عليها الانقلابيون الحوثيون.

الجدير بالذكر أن منظمة الصحة العالمية أعلنت فى وقت سابق، ارتفاع الوفيات جراء مرض الدفتيريا فى اليمن، إلى 73 حالة، منذ أغسطس 2017، مشيرة إلى أنه تم تسجيل هذه الحالات فى 20 محافظة من أصل 23، وفى 176 مديرية من أصل 333، حتى 10 مارس 2018.

 

تطعيم طفل
تطعيم طفل

 

تطعيم طفله
تطعيم طفله

 

تلقيح ضد مرض الدفتيريا
تلقيح ضد مرض الدفتيريا

 

طفلة تبكي أثناء تطعيمها
طفلة تبكي أثناء تطعيمها

 

يمنية تحمل طفلتها للتطعيم
يمنية تحمل طفلتها للتطعيم

 


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حملة التطعيم في اليمن

اليمن

التطعيم

الدفتيريا




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