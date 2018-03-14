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صور.. تكريم محررى اليوم السابع فى مؤتمر المركز الكاثوليكى للسينما

الأربعاء، 14 مارس 2018 05:31 م
صور.. تكريم محررى اليوم السابع فى مؤتمر المركز الكاثوليكى للسينما تكريم زميل باليوم السابع فى مؤتمر المركز الكاثوليكى





كتب بهاء نبيل - تصوير السعودى محمود
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كرم المركز الكاثوليكى، الثلاثاء، عددا من محررى اليوم السابع والإعلاميين والصحفيين لتغطيتهم المتميزة لمهرجان وفعاليات المركز خلال الفترة السابقة، احتفالا بيوم العطاء، فى مؤتمر  بكنيسة الفرنسيسكان بمنطقة وسط البلد.

 

 

وسلم الأب بطرس دانيال شهادات تقدير من المركز الكاثوليكى للزملاء بهاء نبيل وكريم أسامة والسعودى محمود محررى ومصورى اليوم السابع ومصطفى السقا رئيس قناة on e ، لتغطيتهم المميزة للمهرجان الذى أقيم بالمركز الكاثوليكى فى دورته الـ 66.

 

كما كرم المركز الكاثوليكى عددا من الفنانين والشخصيات العامة والدكتور محمد غنيم  رائد زراعة الكلى بمصر والوطن العربى، والمطربة لطيفة، والشاعر الكبير فاروق جويدة، والفنانة سوسن بدر، والكابتن مصطفى عبده، والفنانة نهال عنبر، والمنتج محسن علم الدين، والكاتبة سناء البيسي، والموسيقار يحيى خليل، والفنانة تهاني راشد، والعميد مجدي بشارة، والفنانة عزة لبيب، والمخرج رضا شوقي، والمخرجة مجيدة نجم، والفنانة ياسمين الخيام، والفنانة وفاء سالم، كما كرم المركز اسم فنان الكاريكتير الراحل رمسيس زخاري.

 

 

 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 

 


 

 


 

 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


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