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صور .. تفاصيل التحقيق 6 ساعات مع داليا التهامى منتحلة صفة مندوبة الرئاسة

الأربعاء، 14 مارس 2018 04:52 م
صور .. تفاصيل التحقيق 6 ساعات مع داليا التهامى منتحلة صفة مندوبة الرئاسة داليا التهامى خلال حضورها أحد المؤتمرات





المنوفية – محمود شاكر
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كشفت تحقيقات نيابة أشمون بمحافظة المنوفية، عن أن المتهمة داليا التهامى، سبق اتهامها فى أحد الوقائع المشابهة بمحافظ الغربية ودخولها للديوان العام بالمحافظة مدعية أنها موفدة بتكليف من رئاسة الجمهورية لفحص إجراءات طلب إقامة وحدة محلية بأحد القرى بالمحافظة، وتم إبلاغ الجهات الأمنية لفحص الأمر وبعرضها على النيابة صدر قرار بإخلاء سبيلها، وعقب ذلك صدر نفى من رئاسة الجمهورية لانتمائها أو علاقتها بمؤسسة الرئاسة .

 

كما كشفت التحقيقات عن ظهور المتهمة مرة أخرى بعد واقعة محافظة الغربية، فى عدد من المؤتمرات غير الرسمية باعتبارها ناشطة سياسية، ثم عاودت من جديد الظهور كمندوبة لرئاسة الجمهورية من خلال دعوة المواطنين للمشاركة فى العملية الانتخابية .

 

وأضافت التحقيقات، أن المتهمة شاركت فى مؤتمر قرية شطانوف التابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية، لدعم الرئيس السيسي، علاوة على مشاركتها فى العديد من المؤتمرات المختلفة تحت مسمى مندوبة عن رئاسة الجمهورية .

 

فيما شهدت الصفحة الشخصية للمتهمة رفع فيديو لها يشير إلى أنها لم يتم القبض عليها وذلك مساء 11 مارس الجارى، مدعية تدخل الرئاسة فى حل الأمر وأن يتم خروجها الأمر الذى ينفيه قرار النيابة بالحبس 4 أيام على ذمة التحقيقات وعرضها على قاضى المعارضات مع سماع عدد من الأطراف الأخرى المشاركة فى المؤتمر الأخير ومن بينهم المنسق العام للمؤتمر .

 

البداية عندما نظمت نقابة الفلاحين مؤتمرا جماهيريا حاشدا بقرية شطانوف التابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية، تحت رعاية عبد الهادى فتحى خليل رئيس لجنة فض المنازعات على مستوى الجمهورية، لدعم الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية فى انتخابات الرئاسة لفترة رئاسية ثانية، وشارك فى المؤتمر محمد العقباوى نقيب الفلاحين، اللواء أحمد زغلول نائب وزير الصحة والمنسق العام للقبائل العربية، والمستشار يحيى السيد، وسلوى الهرشى أمانة المرأة بنقابة الفلاحين، ومصطفى حسن رئيس حزب الأمل والعمل، والدكتورة هايدى نادى الاستاذ بجامعة القاهرة، والنائب صابر عبدالقوى، ومحمود الخشن أعضاء مجلس النواب، ومحمد صحصاح مدير الإدارة التعليمية بأشمون، والمهندس عبد الحكيم الزفزافى رئيس مركز ومدينة أشمون، والدكتور حسن الخولى رئيس مجلس الأمناء بالمركز، وعلاء أبو حشيش رئيس الوحدة المحلية، كما حضرت داليا التهامى، تحت مسمى السفيرة داليا التهامى مندوبة رئاسة الجمهورية .

 

قدمت داليا محمود التهامى 50 سنة، ومقيمة 10 شارع أحمد فهمى بيومى النزهة القاهرة، نفسها مدعية كونها مندوبة عن رئاسة الجمهورية، وتمكن قطاع الأمن العام، بالتنسيق مع مديريتى أمن المنوفية والقاهرة، من إلقاء القبض عليها بتهمة انتحال صفة مندوبة برئاسة الجمهورية،

 

وكان اللواء أحمد عتمان مدير أمن المنوفية قد تلقى إخطارا من العميد سيد سلطان مدير إدارة البحث الجنائى يفيد بأنه إلحاقا للمحضر المحرر رقم 2944 مركز أشمون لسنة 2018 بشأن عقد مؤتمر جماهيرى بقرية شطانوف التابعة للمركز، لتوعية المواطنين وحثهم على المشاركة فى الانتخابات الرئاسية المقبلة الذى تم تنظيمه بمعرفة نقابة الفلاحين بأشمون، وبعد الحصول على الموافقات الأمنية اللازمة، تم ضبط المتهمة داليا التهامى بتهمة انتحال صفة مندوبة برئاسة الجمهورية، وبالعرض على نيابة مركز أشمون، قررت حبس المتهمة أربعة أيام على ذمة التحقيقات .

 

وفى عرض المتهمة على النيابة والتى بدأت من الساعة الثانية عشرة ظهرا وحتى السابعة مساءا، أكدت على أنها ابنة السفير محمود التهامى، وعمه الفريق حسن التهامى نائب الرئيس السادات، وأدعت عملها بمكتب الشكاوى برئاسة الجمهورية بعابدين وبطلب تحقيق الشخصية قدمت كارنيه سفيرة نوايا حسنة باسمها، وكذا جواز سفر دبلوماسى منتهى فى 2 من أغسطس من عام 1989، مشيرًة إلى أنها تعمل سفير نوايا حسنة معتمد من الاتحاد الأوروبى، كما أضافت أنها نائب رئيس المنظمة العربية.

 

المتهمة خلال احد المؤتمرات
المتهمة خلال احد المؤتمرات

 

المتهمة
المتهمة

 

داليا التهامى خلال حضورها احد المؤتمرات
داليا التهامى خلال حضورها احد المؤتمرات

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