صور.. تعليم بلطيم يفوز بطولة الموهوبين لكرة القدم الخماسية







كفر الشيخ – محمد سليمان

فاز فريق بلطيم، بالمركز الأول في بطولة الموهوبين لكرة القدم الخماسية بتعليم كفر الشيخ، برعاية صلاح الدين عثمان وكيل وزارة التربية والتعليم، والدكتورة هالة عبد السلام رئيس الإدارة المركزية لشئون التربية الخاصة بالوزارة، وشارك في نهائيات البطولة إدارات دسوق و بلطيم و شرق كفرالشيخ وسيدى غازي.

جاء ذلك، بحضور سلامة الويشي مدير عام التعليم، ومحمد السبكي مدير عام التعليم الفني بالمديرية، وإشراف رحاب رشاد سالم مديرة إدارة الموهوبين، وعضوية هالة صبره مسئول التعلم الذكي، وشارك الفعاليات توجيه عام التربية الرياضية بالمديرية وبعض موجهي أوائل التربية الرياضية بالإدارات التعليمية.

قالت رحاب رشاد سالم مديرة إدارة الموهوبين، حصل فريق موهوبي بلطيم بالمركز الأول، وفريق موهوبي شرق كفرالشيخ بالمركز الثانى، وسيدى غازي بالمركز الثالث، ودسوق بالمركز الرابع، مؤكدة أنه تم تكريم اللاعبين ومنحهم الميداليات وشهادات تقدير.