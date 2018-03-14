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صور.. تظاهرات بطوكيو تطالب باستقالة رئيس الوزراء اليابانى شينزو آبى

الأربعاء، 14 مارس 2018 08:57 م
صور.. تظاهرات بطوكيو تطالب باستقالة رئيس الوزراء اليابانى شينزو آبى مظاهرات فى اليابان





كتب محمد جمال - تصوير رويترز
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تجمع آلاف الأشخاص أمام مكتب رئيس الوزراء اليابانى، شينزو آبى، اليوم الأربعاء فى طوكيو، مطالبين باستقالته وحليفه المقرب وزير المالية تارو آسو بسبب فضيحة المحسوبية.

وذكرت وكالة أنباء "كيودو" اليابانية، أمس الثلاثاء، أن الشوارع امتلأت بأشخاص يهتفون "لا لمزيد من الأكاذيب" و"لا لتزوير الوثائق" بعد أن اعترف آسو أمس بأن وزارته غيرت وثائق بشأن صفقة تم التوصل إليها عام 2016 لبيع أرض مملوكة للدولة بتخفيض كبير فى الأسعار لمؤسسة تدير مدارس تربطها صلات بزوجة آبى.. وقال أحد المحتجين "الحكومة لن تستقيل بشكل جماعى، يتعين علينا دفعها إلى ذلك".

تظاهرات تطالب باستقالة رئيس الوزراء باليابان شينزو آبى
تظاهرات تطالب باستقالة رئيس الوزراء باليابان شينزو آبى

وقد شارك بعض أعضاء أحزاب المعارضة أيضا فى المسيرة، حيث قال ميزوهو فوكوشيما، من الحزب الديمقراطى الاجتماعى "مكتب رئيس الوزراء يلقى اللوم على وزارة المالية.. ينبغى وضع حد للقرارات التى تتخذ لمصالح خاصة".

ونفى آبى مرارا أنه حابى هو أو زوجته مؤسسة "موريتومو جاكوين" التى اشترت الأرض، قائلا "إن هذه القضية تسببت فى تراجع شعبيته بشدة العام الماضى".

ورجحت "كيودو" احتمالية أن تؤدى شبهات "محاولة التستر" إلى تراجع شعبية آبى، وتحطم آماله فى رئاسة الحزب الديمقراطى الحر الحاكم فترة ثالثة.

جانب من التظاهرات
جانب من التظاهرات

 

جانب من المظاهرات
جانب من المظاهرات

 

مظاهرات تطالب باستقالة آبى
مظاهرات تطالب باستقالة آبى

 


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