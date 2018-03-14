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الأربعاء، 14 مارس 2018 11:13 م
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صور.. ترامب يتقفد طائرة "FA-18" سوبرهونيت بشركة بوينج فى سانت لويس

الأربعاء، 14 مارس 2018 11:04 م
صور.. ترامب يتقفد طائرة "FA-18" سوبرهونيت بشركة بوينج فى سانت لويس ترامب يتقفد طائرة "FA-18" سوبرهونيت





كتب محمد جمال - تصوير أ ف ب
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قام الرئيس المريكى دونالد ترامب، اليوم الأربعاء بجولة تفقدية فى شركة بوينج للطائرات، حيث تفقد ترامب الطائرة FA-18 سوبرهورنيت فى سانت لويس بولاية ميسورى.

ورجح الرئيس الأمريكى دونالد ترامب إمكانية شراء عدد كبير من طائرات "FA-18" سوبرهونيت الحربية التى تنتجها بوينج والمنافسة لطائرات "إف-35" بذريعة أن الأخيرة عالية الكلفة.

ترامب فى مصنع بوينج (2)
ترامب فى مصنع بوينج 

 

ترامب يتفقد مصنع بوينج
ترامب يتفقد مصنع بوينج

وقال ترامب فبراير الماضى أمام موظفى مصنع لبوينج فى تشارلستون بولاية كارولاينا الجنوبية "نحن نفكر جديا فى طلبية كبيرة من هذه الطائرات"

ويريد الرئيس الأمريكى تزويد الجيش بهذا النوع من الطائرات لتحل محل طائرات "إف-35" المقاتلة الخفية الحديثة التى شهد تطويرها زيادة فى النفقات وتأخيرا عن البرنامج المحدد.

وبطلب من البيت الأبيض بدأت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) "دراسة مفصلة" للبرنامج مع تقييم إمكانية شراء طائرات "إف ايه-18 سوبر هورنيت".

ترامب فى مصنع بوينج
ترامب فى مصنع بوينج

وبرنامج "إف-35" الذى تم إنتاج 210 وحدات منه، هو الأغلى فى التاريخ العسكرى.

وقد بلغت كلفته حوالى 400 مليار دولار حتى الآن بينما يقضى بإنتاج حوالى 2500 من هذه الطائرات فى العقود المقبلة، وفى آخر دفعة طلبها البنتاجون، حدد سعر الطائرة بـ94.6 مليون دولار للواحدة منها.

يذكر أن، أعلنت شركة بيونج فبراير الماضى أنها توصلت الى اتفاق حول تصنيع الطائرات الرئاسية الأمريكية مستقبلا إثر انتقادات الرئيس دونالد ترامب للكلفة الباهظة لهذا النوع المميز من الطائرات.

وذكرت الشركة على تويتر أن "بوينج فخورة بأنها ستصنع الجيل الجديد من إير فورس وان، وستضمن للرؤساء الأمريكيين "بيتا أبيض" طائر بقيمة معقولة لدافعى الضرائب".

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ترامب داخل مصنع بوينج

 

جانب من جولة ترامب
جانب من جولة ترامب

 

طائرة إف إية 18 هورنيت
طائرة "إف إيه" 18 هورنيت

 


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ترامب

سوبرهونيت

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