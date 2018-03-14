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الأربعاء، 14 مارس 2018 06:25 م
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صور.. تدريب 432 معلماً فى برنامج المعلمون أولاً بكفر الشيخ

الأربعاء، 14 مارس 2018 06:01 م
صور.. تدريب 432 معلماً فى برنامج المعلمون أولاً بكفر الشيخ تدريب 432 معلماً فى برنامج المعلمون أولاً





كفر الشيخ - محمد سليمان
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تابع صلاح عثمان، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيح، التدريبات المنعقدة فى القاعة الصينية بمركز التطوير التكنولوجى، لتدريب المعلمين ضمن برنامج "المعلمون أولاً"، اليوم الأربعاء، بحضور هناء شهاب وكيل مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ، والدكتور وائل أغا مدير إدارة التدريب بالمديرية، وعبد الرحيم يونس شاش المنسق التنفيذى، ومارى لينيان مدير التشغيل من إنجلترا، وندى عوفى مسئول التوثيق، وشيماء سعيد مدير المدربين، وهانى شفيق قائد بمنطقة كفر الشيخ والإسكندرية، وعلى عبد الفتاح منسق البرنامج بكفر الشيخ.
وكيل تعليم كفر الشيخ ووكيلة المديرية يتابعان برنامج المعلمون أولاً
وكيل تعليم كفر الشيخ ووكيلة المديرية يتابعان برنامج المعلمون أولاً
 
وتفقد وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ المدرسة السعدية الجديدة للبنات التابعة لإدارة شرق كفر الشيخ التعليمية للاطمئنان على انتظام العملية التعليمية، ومتابعة المعلمين بالفصول، والوقوف على مشكلات المدارس والعمل على حلها، ومتابعة الموقف من المناهج الدراسية خلال الفصل الدراسى الثانى، ودار نقاش بين وكيل الوزارة والطالبات حول أهمية الحضور للمدارس وممارسة الأنشطة وعقد مقارنة بين الدروس الخصوصية التى يتكدس الطلاب فيها فى حجرات مغلقة ضيقة، وما توفره المدارس من بيئة تعليمية مناسبة وممارسة الأنشطة لبناء شخصية الطلاب.
 
وقال صلاح عثمان وكيل وزارة التربية والتعليم سبق تدريب 308 مدراء ومعلمين فى 77 مدرسة من مدارس التربية والتعليم بكفر الشيخ فى المرحلة الأولى، وجار تدريب 432 مديراً ومعلماً، فى المرحلة الثانية من المشروع بمشاركة ثلاثة معلمين ومدير من كل مدرسة، بالإضافة للموجه العام وثلاثة من الموجهين على أن تتولى وحدات التدريب بكل مدرسة نقل الخبرة لبقية المعلمين.
وفد المعلمون أولا القادم من القاهرة
وفد المعلمون أولا القادم من القاهرة
 
وأضاف وكيل الوزارة، فى بيان له، أن محافظة كفر الشيخ حققت المركز الأول فى تنفيذ مبادرة "المعلمون أولًا"، والتى تهدف إلى إرساء مجتمع تعليم وطنى شامل، وتعمل على رفع معدل المدخلات والمخرجات وتخلق جيلًا جديدًا مبدعًا بصورة غير نمطية من المعلمين، حيث إن البرنامج يعد خطوة جوهرية نحو بناء مجتمع التعلم المصرى.
 
واعربت هناء شهاب وكيل المديرية عن سعادتها من التزام المشاركين فى البرنامج بالمرحلة الثانية، والتى تستهدف موجهين العموم والأوائل ومديرى المدارس والمعلمين للمراحل التعليمية الثلاث "الابتدائية والإعدادية والثانوية"، مؤكدة أن البرنامج يستهدف الوصول للتغيير للأفضل من خلال إرساء كيفية التعامل مع الطلاب والعمل على إدارة اليوم الدراسى بشكل سليم دون حدوث أى مشكلات، موجهاً الشكر للرئيس السيسى لاهتمامه بتطوير التعليم، وخلق مجتمع يتعلم ويفكر ويبدع، وتمنى التوفيق لفريق "المعلمون أولًا".
 
 


المسئولون عن التدريب
المسئولون عن التدريب


مدير التشغيل قادمة من إنجلترا
مدير التشغيل قادمة من إنجلترا


جانب من التدريب
جانب من التدريب


وكيل الوزارة يتفقد المدرسة السعيدية للبنات
وكيل الوزارة يتفقد المدرسة السعيدية للبنات


جانب من جولة وكيل الوزارة
جانب من جولة وكيل الوزارة


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