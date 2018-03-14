صور.. بوتين يحتفل بالذكرى الــ 4 لضم شبه جزيرة القرم لروسيا وسط جماهير حاشدة

صور.. بوتين يحتفل بالذكرى الــ 4 لضم شبه جزيرة القرم لروسيا وسط جماهير حاشدةالأربعاء، 14 مارس 2018 07:59 م
بوتين
أ ف ب
إضافة تعليق
احتشد آلاف الأشخاص، اليوم الأربعاء، فى شبه جزيرة القرم، احتفالا بالذكرى الرابعة لضم شبه جزيةر القرم إبى روسيا.
وتفقد الرئيس الروسى فلاديمير بوتين اليوم الأربعاء الجزء المكتمل من جسر القرم فوق مضيق كيرش فى البحر الأسود.
وأشاد بوتين بعمال البناء وقال لهم إنه يأمل أن يهنئهم باكتمال البناء تماما.
وتجرى روسيا انتخابات رئاسية يوم الأحد (18 مارس ).
ويظهر أحدث استطلاع أجرته مؤسسة لاستطلاعات الرأى تابعة للدولة أن من المتوقع فوز بوتين (65 عاما) بفترة رابعة فى منصبه بنسبة 69 فى المئة من الأصوات.
احتفالات بذكرى ضم القرم لروسيا
الأعلام الروسية
الرئيس الروسى خلال المؤتمر
الرئيس الروسى فلاديمير بوتين
بوتين فى شبه جزيرة القرم
مظاهرات مؤيدة لبوتين
إضافة تعليق
صور..الإهمال يضرب حدائق الأهرام..المنطقة تتجه نحو العشوائية بسرعة التوك توك..والقمامة تسكن جوانب المدينة وتكسير الطرق والورش المُخالفة تزعج السكان..والأهالى يقترحون تأسيس اتحاد شغالين للتخلص من دوامة المسئولين
"الأموال العامة" تواصل التحقيقات فى استيلاء 3 مسئولين بشركة بترول على 962 مليون دولار .. تحريات رقابية استمرت 6 أشهر.. المتهمون تلاعبوا بكميات وأسعار البترول الموردة.. وأسسوا شركة وهمية لتهريب الأموال لقطر
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة