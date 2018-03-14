صور.. بوتين يحتفل بالذكرى الــ 4 لضم شبه جزيرة القرم لروسيا وسط جماهير حاشدة







أ ف ب

احتشد آلاف الأشخاص، اليوم الأربعاء، فى شبه جزيرة القرم، احتفالا بالذكرى الرابعة لضم شبه جزيةر القرم إبى روسيا.

وتفقد الرئيس الروسى فلاديمير بوتين اليوم الأربعاء الجزء المكتمل من جسر القرم فوق مضيق كيرش فى البحر الأسود.

وأشاد بوتين بعمال البناء وقال لهم إنه يأمل أن يهنئهم باكتمال البناء تماما.

وتجرى روسيا انتخابات رئاسية يوم الأحد (18 مارس ).

ويظهر أحدث استطلاع أجرته مؤسسة لاستطلاعات الرأى تابعة للدولة أن من المتوقع فوز بوتين (65 عاما) بفترة رابعة فى منصبه بنسبة 69 فى المئة من الأصوات.



احتفالات بذكرى ضم القرم لروسيا



الأعلام الروسية



الرئيس الروسى خلال المؤتمر



الرئيس الروسى فلاديمير بوتين



بوتين فى شبه جزيرة القرم