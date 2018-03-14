صور.. بدء مؤتمر مدينة أبنوب لدعم الرئيس السيسى







أسيوط - هيثم البدرى

بدأ قبل قليل مؤتمر أهالى مركز ومدينة أبنوب وسوالم أبنوب وحملة كلنا معاك من أجل مصر لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي لدورة رئاسية جديدة تحت رعاية المهندس ياسر عمر عضو لجنة الخطة والموازنة ونائب مركزى ابنوبً والفتح، وذلك بحضور أعضاء حملة كلنا معاك من أجل مصر والنائب مرتضى العربى، والنائب محمد حمدى الدسوقى ، والنائب اللواء يحيى كدوانى والنائب عبد الكريم زكريا والدكتور محمود مهنى نائب رئيس جامعة الازهر السابق ، والأنبا لوكاس اسقف ابنوب والفتح واسيوطً الجديدة وعمرو لطفى منسق عام مساعد حملة كلنا معاك من اجل مصر ومحمد فواز عضو مجلس الشورى السابق وهانى مبروك عضو مجلس النواب السابق والحاج مصطفى عنتر وعدد كبير من أهالى مركز ومدينة ابنوب والقرى المجاورة.