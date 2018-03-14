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الأربعاء، 14 مارس 2018 03:27 م
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صور.. انتعاش حركة السياحية بسوهاج ووصول 127 سائحا لزيارة المعالم الأثرية

الأربعاء، 14 مارس 2018 03:13 م
صور.. انتعاش حركة السياحية بسوهاج ووصول 127 سائحا لزيارة المعالم الأثرية انتعاش الحركة السياحية بسوهاج





سوهاج - محمود مقبول
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تشهدها الحركة السياحية بمحافظة سوهاج انتعاشا فى الآونة الأخيرة بعد تزايد عدد الوفود السياحية القادمة عبر العائمات النيلية إلى مدينة البلينا لتكون نقطة الانطلاق لهم للاستمتاع بالمعالم السياحية الهامة بالمحافظة.

 

وشهدت مدينة البلينا اليوم الأربعاء طبقا لما أعلنه الدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج عن وصول فوجا سياحيا على متن الباخرة مصر مكون من 37 سائحا جنسيات مختلفة من بينهم 24 إنجليزيا وسائحين كنديين و3 سائحين أيرلنديين و6 سائحين أمريكيين وسائح ألمانى وآخر فرنسى.

 

واستقبلت نفس المدينة فوجا سياحيا أخر مكون من 90 سائحا ألمانيا على متن الباخرة نايل فيجن وتوجه السائحين إلى معبد عرابة أبيدوس لزيارة المعالم الأثرية بمعبد العرابة.

 

وقال محافظ سوهاج، إن ذلك فى إطار الجهود المبذولة لوضع محافظة سوهاج على الخريطة السياحية وجذب المزيد من الأفواج السياحية لزيارة المناطق الأثرية بنطاق المحافظة، من خلال خطة المحافظة لتطوير ورفع كفاءة المناطق السياحية والأثرية المختلفة.

 

وأضاف عبد المنعم، أن سوهاج تنافس بقوة على الخريطة السياحية حيث أنها تتمتع بالعديد من المقومات السياحية والأثرية من مختلف العصور التاريخية، مشيرًا إلى أهمية التنسيق بين الوحدة المحلية لمركز ومدينة البلينا والجهات الأمنية والسياحة والآثار لاستقبال الوفود بمرسى البلينا السياحى.

 

وأشار محافظ سوهاج، إلى أن المحافظة أقامت مساء أمس حفلا فنيا بالمسرح الرومانى بمدينة ناصر احتفالا بالوفد الألمانى الذى وصل المحافظة اليوم على متن إحدى البواخر السياحية، والمكون من 96 سائحًا لزيارة المعالم الأثرية بالمحافظة، وذلك بحضور اللواء عمر عبد العال مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، والدكتور أحمد عزيز رئيس جامعة سوهاج، والنائبة عبلة الهوارى عضو مجلس النواب، والنائبة هبة هجرس عضو مجلس النواب، ورئيس لجنة المرأة ذات الإعاقة بالمجلس القومى للمراة، وعدد من القيادات التنفيذية، والأمنية والشعبية، وعمداء الكليات وطلاب الجامعة .

 

 وبدء الحفل بالسلام الجمهورى، ثم كلمة ترحيب بالوفد السياحى باللغة الألمانية تلتها مجموعة من العروض الفنية التى تعبر عن التراث الثقافى لمحافظة سوهاج وسط تفاعل كبير من الوفد السياحى الألمانى، بالإضافة لعرض فيلم تسجيلى عن تاريخ محافظة سوهاج واهم ما تتمتع به المحافظة من مقومات سياحية وأثرية .

 

 وحرص أعضاء الوفد السياحى على تقديم الشكر للمحافظ على حفاوة الاستقبال، معبرين عن سعادتهم بالتواجد فى محافظة سوهاج وزيارة معالمها الأثرية، وأشادوا بالمظهر الحضارى اللائق الذى تبدوا عليه شوارع وميادين المحافظة.

 

 

.. انتعاش الحركة السياحية بسوهاج (1)

انتعاش الحركة السياحية بسوهاج 
.. انتعاش الحركة السياحية بسوهاج (2)
 انتعاش الحركة السياحية بسوهاج 
.. انتعاش الحركة السياحية بسوهاج (3)
 انتعاش الحركة السياحية بسوهاج
.. انتعاش الحركة السياحية بسوهاج (4)
 انتعاش الحركة السياحية بسوهاج 
.. انتعاش الحركة السياحية بسوهاج (5)
 انتعاش الحركة السياحية بسوهاج
.. انتعاش الحركة السياحية بسوهاج (6)
 انتعاش الحركة السياحية بسوهاج 
.. انتعاش الحركة السياحية بسوهاج (7)
 انتعاش الحركة السياحية بسوهاج 

 

 

 


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