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صور.. المجلس التنفيذى للبحر الأحمر يناقش الاستعدادات للانتخابات الرئاسية

الأربعاء، 14 مارس 2018 04:23 م
صور.. المجلس التنفيذى للبحر الأحمر يناقش الاستعدادات للانتخابات الرئاسية جانب من الاجتماع





البحر الأحمر - عماد عرفة
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ناقش المجلس التنفيذى لمحافظة البحر الأحمر، برئاسة اللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر، آخر استعدادات المحافظة للانتخابات الرئاسية بحضور جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة.

 

وأكد اللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر، خلال المجلس التنفيذى، على أن دور الجهات التنفيذية فى الاستعداد للانتخابات الرئاسية، توفير المناخ الجيد للناخبين للإدلاء بأصواتهم.

 

ووجه محافظ البحر الأحمر، مجالس المدن ومديريات التربية والتعليم والتضامن الاجتماعى والمرور والصحة بتجهيز اللجان الانتخابية بتوفير كراسى متحركة بكل لجنة فصول للانتظار لكبار السن وسيارات إسعاف مجهزة، وكذلك توفير أماكن لوقوف السيارات ومظلات أمام اللجان ومتابعة النظافة المتكاملة بالمقرات الانتخابية ودورات المياه .

 

وكلف عبد الله شركة مياه الشرب، بتوفير المياه بجميع الخزانات المدرسية وان تقوم شركة الكهرباء بعمل صيانة لجميع الأكشاك مع توفير مولد بمجالس المدن تحسبا لانقطاع الكهرباء وإقامة غرف عمليات بالتربية والتعليم وبمجالس المدن، بالإضافة إلى غرف القوات المسلحة لتتصل جميعها بغرفة عمليات المحافظة وسيتم تصوير العملية الانتخابية عن طريق البث المباشر من أمام اللجان بمختلف مدن المحافظة متصل بغرفة العمليات المركزية بالمحافظة.

 

كما وجه محافظ البحر الأحمد، بتوفير وسائل الانتقالات للتجمعات لنقل الناخبين إلى مقار اللجان الانتخابية، كما تم دراسة أماكن إقامة القضاة وخاصة بمدن الجنوب لتوفير إقامة بكل مدينة حتى يتم فتح اللجان فى ميعادها المقرر فى الثامنة صباحا .

 
المجلس التنفيذ للبحر الأحمر
المجلس التنفيذى لمحافظة البحر الأحمر

المحافظ يناقش الاستعداد للانتخابات
المحافظ يناقش الاستعداد للانتخابات

حضور رؤساء المدن ومديرى المديريات
حضور رؤساء المدن ومديرى المديريات
 
 
 

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