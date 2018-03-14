video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الأربعاء، 14 مارس 2018 08:23 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

صور.. المئات يتوافدون لحضور مؤتمر حملة "أنت الأمل" لدعم السيسى فى دمياط

الأربعاء، 14 مارس 2018 07:11 م
صور.. المئات يتوافدون لحضور مؤتمر حملة "أنت الأمل" لدعم السيسى فى دمياط جانب من المؤتمر





دمياط عبده عبد البارى
إضافة تعليق

توافد المئات من المواطنين، على مقر المؤتمر الجماهيرى الحاشد، الذى تنظمه حملة "أنت الأمل" لدعم ترشح الرئيس السيسى فى الانتخابات الرئاسية المقبلة، والذى يُقام بقرية البراشية التابعة لمركز فارسكور بمحافظة دمياط، بحضور لفيف من رجالات السياسة والعلم والدين والإعلام والفن.

وفى مقدمتهم حسن راتب رئيس جامعة سيناء، وأحمد خميس رئيس الأكاديمية المصرية للحاسبات بطنطا، والفنان الكبير سمير الإسكندرانى، والدكتور سعد نصار محافظ الفيوم السابق، والدكتور أحمد عبد الظاهر رئيس الاتحاد العام للتعاونيات، والشيخ على جمعة مفتى الديار المصرية السابق،  والإعلامية مها عثمان، والشيخ مظهر شاهين والقمس اثناسيوس رزق.

تأتى إقامة المؤتمر، فى إطار تحفيز الجماهير للنزول والمشاركة الفعالة فى الانتخابات المقبلة، ومن خلال عرض الإنجازات الكبيرة التى قدمها الرئيس السيسى خلال الولاية الأولى لرئاسته.

وفى سياق متصل، فرضت مديرية أمن دمياط، إجراءات أمنية مشددة لتأمين المؤتمر، وضيوف المحافظة.

 
 
جانب من المؤتمر
جانب من المؤتمر

الاقبال الجماهيرى بالمؤتمر
الاقبال الجماهيرى بالمؤتمر

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

اليوم.. مؤتمر جماهيرى لتأييد الرئيس السيسى فى الانتخابات الرئاسية بدمياط

محافظه دمياط

اخبار المحافظات

اخبار مصر

اخبار دمياط

الانتخابات الرئاسيه

السيسي

حسن راتب




لا تفوتك
الوطنية للانتخابات: تصويت الخارج يبدأ بنيوزيلاندا وينتهى بالساحل الغربى بأمريكا

الوطنية للانتخابات: تصويت الخارج يبدأ بنيوزيلاندا وينتهى بالساحل الغربى بأمريكا

التعليم: استمرار الدراسة بالمدارس غير المخصصة كمقرات للجان الانتخابات

التعليم: استمرار الدراسة بالمدارس غير المخصصة كمقرات للجان الانتخابات

صور..الإهمال يضرب حدائق الأهرام..المنطقة تتجه نحو العشوائية بسرعة التوك توك..والقمامة تسكن جوانب المدينة وتكسير الطرق والورش المُخالفة تزعج السكان..والأهالى يقترحون تأسيس اتحاد شغالين للتخلص من دوامة المسئولين

صور..الإهمال يضرب حدائق الأهرام..المنطقة تتجه نحو العشوائية بسرعة التوك توك..والقمامة تسكن جوانب المدينة وتكسير الطرق والورش المُخالفة تزعج السكان..والأهالى يقترحون تأسيس اتحاد شغالين للتخلص من دوامة المسئولين

"الأموال العامة" تواصل التحقيقات فى استيلاء 3 مسئولين بشركة بترول على 962 مليون دولار .. تحريات رقابية استمرت 6 أشهر.. المتهمون تلاعبوا بكميات وأسعار البترول الموردة.. وأسسوا شركة وهمية لتهريب الأموال لقطر

"الأموال العامة" تواصل التحقيقات فى استيلاء 3 مسئولين بشركة بترول على 962 مليون دولار .. تحريات رقابية استمرت 6 أشهر.. المتهمون تلاعبوا بكميات وأسعار البترول الموردة.. وأسسوا شركة وهمية لتهريب الأموال لقطر

مشجعو الأهلى يعرضون عبد الله السعيد للبيع على مواقع التسوق بـ800 جنيه

مشجعو الأهلى يعرضون عبد الله السعيد للبيع على مواقع التسوق بـ800 جنيه

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة