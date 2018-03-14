صور.. المئات يتوافدون لحضور مؤتمر حملة "أنت الأمل" لدعم السيسى فى دمياط

دمياط عبده عبد البارى

توافد المئات من المواطنين، على مقر المؤتمر الجماهيرى الحاشد، الذى تنظمه حملة "أنت الأمل" لدعم ترشح الرئيس السيسى فى الانتخابات الرئاسية المقبلة، والذى يُقام بقرية البراشية التابعة لمركز فارسكور بمحافظة دمياط، بحضور لفيف من رجالات السياسة والعلم والدين والإعلام والفن.

وفى مقدمتهم حسن راتب رئيس جامعة سيناء، وأحمد خميس رئيس الأكاديمية المصرية للحاسبات بطنطا، والفنان الكبير سمير الإسكندرانى، والدكتور سعد نصار محافظ الفيوم السابق، والدكتور أحمد عبد الظاهر رئيس الاتحاد العام للتعاونيات، والشيخ على جمعة مفتى الديار المصرية السابق، والإعلامية مها عثمان، والشيخ مظهر شاهين والقمس اثناسيوس رزق.

تأتى إقامة المؤتمر، فى إطار تحفيز الجماهير للنزول والمشاركة الفعالة فى الانتخابات المقبلة، ومن خلال عرض الإنجازات الكبيرة التى قدمها الرئيس السيسى خلال الولاية الأولى لرئاسته.

وفى سياق متصل، فرضت مديرية أمن دمياط، إجراءات أمنية مشددة لتأمين المؤتمر، وضيوف المحافظة.